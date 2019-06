DDT ovlivňuje jezerní ekosystémy ještě 50 let po svém zákazu

14. 6. 2019

Vysoce účinný pesticid DDT byl zakázán před více jak půl stoletím, ale toxická chemikálie přetrvává v jezerních ekosystémech a dál ovlivňuje potravní řetězec ve sladké vodě, napsal Brooks Hays.

"To co bylo v od 50. do 70. let považováno za environmentální krizi včerejška zůstává problémem dneška," uvedl Josh Kurek, asistent katedry geografie a životního prostředí na Mount Allison University. "Dekády intenzivní aplikace insekticidu na naše jehličnaté lesy zanechaly na jezerech trvalou stopu".

Zhruba v polovině 20. století majitelé lesů začali používat insekticidy obsahující dichlordifenyltrichloretan k boji s invazemi škůdců v severoamerických lesích. Po více jak dvě dekády byla chemikálie volně rozprašována z letadel na stromy napadené housenkami Choristoneura orae. DDT aplikované na stromy přetrvává a nakonec je spláchnuto do vodních toků. Chemikálie se poté akumuluje v jezerech.

Stížnosti na škodlivé dopady DDT na přírodu vedly v roce 1972 k jeho zákazu, ale podle nového výzkumu chemikálie dosud působí v životním prostředí.

Kvůli nové studii vědci zkoumali vzorky sedimentů ze dna pěti odlehlých jezer v centru severní části New Brunswicku v Kanadě. Analýza sedimentů ukázala zvýšenou hladinu DDT ve vrstvách z 60. a 70. let. Ale výzkumníci také naměřili významné koncentrace DDT a jeho toxických vedlejších produktů v moderních sedimentech.

Úroveň toxinů přetrvávajících v moderních sedimentech překračuje hranici škodlivých biologických účinků. Vědci také zjistili korelaci mezi vyššími hladinami DDT a menšími populacemi perlooček. Předchozí studie spojovaly pokles počtu perlooček se zvýšenou produkcí řas a menší kořistí pro ryby.

Vědci publikovali svůj výzkum v časopise Environmental Science and Technology.

