Británie: Předseda muslimských konzervativců srovnal Borise Johnsona s Hitlerem

14. 6. 2019

Foto: Mohammed Amin



Mohammed Amin, dlouholetý předseda oficiálního Muslimského fóra Konzervativní strany, srovnal Borise Johnsona, kandidáta na šéfa této strany a britského premiéra, s Adolfem Hitlerem. Konstatoval, že "mnoho strašlivých lidí bylo populárních". Upozornil, že z Konzervativní strany po šestatřiceti letech odejde, pokud bude Boris Johnson zvolen jejím šéfem.



Amin charakterizoval Borise Johnsona jako "šaška" a kritizoval, že se Johnson "posmíval k vlastnímu prospěchu muslimským ženám, které nosí nikáb a burku."

"Nejsem připraven být členem strany, která si ho zvolí za šéfa," řekl Mohammed Amin v pátek v rozhlase. "Po šestatřiceti letech bych ze strany odešel."Na námitku, že Boris Johnson je mezi členy Konzervativní strany populární, Amin řekl: Existuje mnoho strašlivých lidí, kteří byli a jsou populární. Popularita není žádný test. Test je: Je tato osoba dostatečně etická na to, aby se mohla stát premiérem? Jsem přesvědčen, že Boris Johnson v tomto testu selhává."Amin dodal: "Mnoho Němců si taky myslelo, že Hitler je pro ně ten správný člověk."Na námitku, že je to šokující srovnání, Amin odpověděl: "Ano. Neříkám, že se Boris Johnson chystá posílat lidi do plynových komor, to zjevně nechystá. Je to šašek. Ale podle mého názoru neprojevuje Boris Johnson dostatečnou péči o to, co je pravda, aby mohl být i členem strany, které chce být předsedou. Neočekáváme, že naši politikové, naši premiéři, budou světci. Ale požadujeme od nich aspoň základní úroveň morálky a integrity. A ze všech kandidátů na šéfa Konzervativní strany je Boris Johnson jediný, který v tomto testu selhává.Boris Johnson loni v srpnu ohrozil bezpečí muslimských žen, když srovnal ženy, které chodí v burkách, k "poštovním schránkám a k bankovním lupičům", zdůraznil Amin. Dodal: "Boris Johnson věděl naprosto přesně, jaký to bude mít dopad - že to povede k tomu, že muslimské ženy, které nosí nikáb a burku, budou terčem verbálních útoků v ulicích, a v některých případech i fyzických útoků.Minulý měsíc, kdy se octla Konzervativní strana pod tlakem, aby suspendovala radní, kteří činí antiislámské výroky, Amin se vyjádřil, že "ztratil důvěru v disciplinární proces Konzervativní strany, pokud jde o podporu a o šíření antimuslimské nenávisti."Podrobnosti v angličtině ZDE