Británie: Šílená televizní debata

17. 6. 2019

Kdyby jen býval řečnický pultík vystoupil namísto něho v Dolní sněmovně, velmi pravděpodobně by Nazanin Zaghari-Ratcliffová byla už z íránského vězení propuštěna.Je to zvláštní, ale všichni kandidáti kroměJeremyho Hunta se rozhodli ignorovat skutečnost, že favorit na příštího britského premiéra se televizní debaty účastnit nemá čas. A tak pouze Hunt si toho v polovině pořadu povšiml a reagoval na to v určitých rozpacích slovy "Kde je Boris?" Bylo tomu, jako by se někdo podělal do kalhot a všichni přítomní byli příliš zdvořilí na to, aby se o tom zmínili. Což, když na to přijde, se víceméně přesně také stalo. No, tak aspoň měli ostatní více vysílacího času. Ne že by jim to jakkoliv pomohlo.Je tomu téměř dvacet let, coMichael Gove] bral kokain, vypadalo to ale, že stále ještě trpí následky. Zuřil, byl nervózní, rozčilený a křičel. Když dostal první otázku, jak by zvítězil ve volbách nad Nigelem Faragem a Jeremym Corbynem, trval prostě na tom, že by zvítězil, protože je nejlepší, a pak byl stále více zmatený, ohromený a podrážděný, když nikdo netleskal ničemu, co řekl. "Riskuju všechno," později dodal. Za daných okolností to nebyla zrovna nejlepší volba slov.Začalo to být celé nepěkné, když se začalo mluvit o brexitu, protože Gove, Hunt, Sajid David a Dominic Raabse začali překonávat tím, jak agresivní a tvrdí prý budou vůči Evropské unii. Soutěž, která mohla mít jen jediného vítěze. Raab zcela zjevně dostal před televizním pořadem instrukce, aby se nezapomněl pořád usmívat, ale dlouho to netrvalo, a už mu rozčilená žíla pulsovala na čele, jak mu steroidy kolovaly krevním oběhem. Když mu Rory Stewart vyčetl, že je šílenec, vypadalo to, že Raab na něho zaútočí sekyrou. A pak že zaútočí sekyrou na všechny členy publika. Nový muskulární konzervatismus."Já jsem podnikatel," odpovídal Hunt irelevantně na téměř všechny otázky. Jako podnikatel moc nevypadal. Se svým odznakem britské vlajky na klopě vypadal spíš jako steward letecké společnosti British Airways během interkontinentálního letu. Javid se moudře rozhodl nepřiznat, že vydělal miliony na finančních spekulacích v posledních týdnech před finanční krizí, stejně se ale i on snažil chovat machisticky. Tvrdil o sobě, že je mužem, který "věci dělá", i když nedokázal poukázat na nic, co vlastně kdy tedy udělal. Není třeba dodat, že během tohoto všeho nikdo z nich nedokázal vysvětlit, jak vlastně budou schopni realizovat brexit. Takže se nikdo o ničem nic nového nedověděl.Asi po hodině, navzdory nejlepšímu úsilí moderátora Krishnana Guru-Murthyho věci popohánět kupředu, začala debata upadat. Všichni kandidáti začali jemně vzlykat nad současným stavem školství, zdravotnictví a sociální péče - zjevně jim nedocházelo, že jsou už devět let sami odpovědni za jejich úpadek. Najednou se zdála repríza Hercule Poirota na kanálu ITV 3 atraktivnější alternativou. Skupina šimpanzů by měla větší šanci navzájem spolupracovat jako tým než těchto pět toryovských kandidátů.Záležitosti začaly být zajímavější s poslední otázkou ohledně toho, co každý kandidát považuje za svou slabost. Gove promluvil první. "Netrpělivost," zavrčel. Jo a taky skromnost. Má celý život prý tak neuvěřitelně vynikající výsledky, že mu nikdo nikdy nestačí."Jako podnikatel," vzlykal Hunt. Lidé si o něm někdy myslí, že je slaboch, ale ve skutečnosti je nesmírně tvrdý. Javidovo přiznání bylo, že měl rodině dřív koupit psa. Opravdu. Raab sebou záludně škubal. V tuto chvíli asi nebylo vhodné se zmínit o tom, že byl mnohonásobně odsouzen za zuřivé útoky na jiné řidiče na silnicích.V kteréžto chvíli na sebe totálně strhl pozornost Stewart. Řekl o sobě, že je křehký. Že nic nezná. Jiní lidé vědí daleko víc než on sám. Někdy mění svůj názor. A teď už to nebyl jen Raab, který ho chtěl zabít. Všichni ostatní ho teď taky chtěli zavraždit. Proč je nenapadlo, aby začali taky mluvit lidsky? Publikum Stewartovi začalo dlouze tleskat. Publikum mu vlastně dlouze tleskalo po celý tento televizní pořad. Rorymu Stewartovi se zachvěla víčka a nesměle se usmál. Tuto debatu vyhrál na celé čáře, ale žádný dopad to mít nebude. Ti, kdo budou volit nového premiéra, nebyli ani v publiku, ani to nebyli televizní diváci. Jsou to ostatní toryovští poslanci a členové Konzervativní strany a ti se už dávno rozhodli. Zvítězí řečnický pult.Kompletní článek v angličtině ZDE