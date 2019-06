Vědci jsou šokováni, že permafrost v Arktidě taje o 70 let dříve, než se předpovídalo

18. 6. 2019

Permafrost na řadě míst v kanadské Arktidě taje o sedmdesát let dříve, než se předpovídalo, zjistila expedice z univerzity v aljašském Fairbanksu. Vědci byli ohromeni, že celá řada neobvykle teplých letních období destabilizovala horní vrstvy obřích podzemních bloků ledu, které byly zmrzlé po tisíce let."To, co jsme viděli, bylo neuvěřitelné," konstatoval Vladimir Romanovsky, profesor geofyziky na University of Alaska Fairbanks. "Je to důkaz, že je podnebí nyní teplejší než kdykoliv za posledních pět tisíc let i víc."Vědci jsou znepokojeni nestabilitou permafrostu, protože by riziko jeho rychlého tání mohlo uvolnit obrovské množství zmrzlých skleníkových plynů, což by vedlo k začarovanému kruhu a neustále zrychlujícímu se globálnímu oteplování.Podrobnosti v angličtině ZDE