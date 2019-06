Odvolací soud v Londýně: Britské prodeje zbraní Saúdské Arábii jsou protizákonné

20. 6. 2019

Odvolací soud v Londýně rozhodl, že britské prodeje zbraní Saúdské Arábii, které se používají v Jemenu, jsou protizákonné, protože jsou tyto zbraně používány i k zabíjení civilistů při necíleném leteckém bombardování.



Tři britští vysocí soudci vydali tento verdikt na základě žaloby organizace Campaign agaist Arm Trade, která obvinila britskou vládu, že schvaluje prodej zbraní i v těch případech, kdy existuje jasné riziko, že jejich používání může porušit mezinárodní humanitární právo.

Soudce, který tento verdikt oznámil, však konstatoval, že soudní rozhodnutí neznamená, že "licence vydané na prodej zbraní Saúdské Arábii musejí být okamžitě suspendovány". Britští ministři musejí však v budoucnosti řádně při zkoumání, zda vydat exportní licenci pro vývoz zbraní do Saúdské Arábie, hodnotit možná rizika porušování mezinárodního humanitárního práva.Velká Británie schválila od začátku občanské války v Jemenu v březnu 2015 prodej zbraní Saúdské Arábii v hodnotě nejméně 4,7 miliard liber.Podle nejnovějších odhadů bylo v Jemenu od roku 2016 usmrceno téměř 100 000 lidí. Téměř 11 700 civilistů bylo zabito údery přímo zaměřenými proti civilistům.Dvě třetiny civilistů byly usmrceny saúdskou koalicí, ostatní vzbouřenci z kmene Houthi.Andrew Smith z organiace Campaign Against Arms Trade konstatoval: "Saúdskoarabský režim je jedním z nejbrutálnějších a nejutlačitelštějších režimů na světě, navzdory tomu už po dlouhá desetiletí je největším nákupčím britských zbraní. Bez ohledu na to, jaká zvěrstva tento režim páchá, může stále spoléhat na nekritickou politickou a vojenskou podporu z Velké Británie. Bombardování způsobilo nejhorší humanitární krizi na světě. Britské zbrojovky z toho mají obrovský finanční prospěch. Vývoz britských zbraní musí okamžitě skončit."Podrobnosti v angličtině ZDE