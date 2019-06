Americké pohraniční stráže nalezly mrtvolu ženy a tří malých dětí v jižním Texasu nedaleko řeky Rio Grande. Je to místo, kudy často procházejí imigranti. Úřady konstatují, že žena a děti zřejmě na místě ležely mrtvé několik dní. Dvě z dětí byla batolata.



Zřejmě zemřeli v důsledku dehydratace a horka. Loni při přechodu hranice do Texasu zemřelo 283 lidí. Letošní statistiky nebyly zveřejněny.



UPDATE: A woman and 3 young children found dead near the border in Texas likely died of dehydration and heat exposure after crossing the Rio Grande, say @AP sources.



283 migrant deaths were recorded along the southern border last year. This year's death toll is not yet released.