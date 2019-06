Stále bizarnější příběh Borise Johnsona, zřejmě bohužel budouciho britského premiéra

26. 6. 2019 / Jan Čulík

Historie brexitéry preferovaného kandidáta na britského premiéra, Borise Johnsona, je každou hodinou stále bizarnější. Ukazuje se, že Johnson není schopen odpovědět v médiích na jedinou důležitou otázku, blábolí, říká každých pět minut něco jiného a lže. Britská Konzervativní strana se však stala obětí tzv. entryismu, vstoupily do ní desetitisíce fundamentalistických brexitérů, stoupenců Nigela Farageho, osoby, které chtějí, aby Británie vypadla z EU bez dohody, bez ohledu na to, že to způsobí ekonomickou katastrofu. Těmto lidem ani nevadí, že se Británie rozpadne, Skotsko se osamostatní a Severní Irsko se spojí s Irskou republikou. Odborníci, včetně ředitele britské národní Bank of England, varují, že okamžitě po vypadnutí Británie z EU budou britské vývozy do EU postiženy tvrdými dovozními cly, až 40 procent. Například vývoz v Británii vyrobených automobilů se dovozními cly zdraží o 1500 liber, tedy 45 000 Kč, varoval v úterý německý velvyslanec v Británii . To by znamenalo konec britského automobilového průmyslu. Brexitéři tomu nevěří: Johnson prostě lže, že to "není pravda". Podobně jako v trumpovské Americe, na faktech už vůbec nezáleží. V důsledku podivného britského systému bude nového premiéra volit jen 0,3 procenta britských voličů, totiž výlučně členové Konzervativní strany, která, jak uvádíme výše se stala obětí invaze fundamentalistických brexitérů.Serveruž to nemohl vydržet (a to ještě nezaznamenal všechno!!) a pokusil se skandál s dále se do idiocie a lhaní propadajícím Borisem Johnsonem shrnout v článku s neuvěřitelným do značné míry nepřeložitelným titulkem

There isn’t an emoji for Conservative Party members but since 97% identify as white, 71% are men and the average age is around 57 we used this guy 👴🏻. This is not democracy. Location: Weymouth (ps https://t.co/b8z7ZxwAJ2 to chip in) pic.twitter.com/hhKY7ESCyr

This is beyond surreal. pic.twitter.com/NAREf0UNgw

Dostal se opravdu daleko. Zdá se, že to bylo jen před několika dny, kdy byl viděn na Olympijských hrách v Londýně, chtěl sjet po drátě, ale zaseknul se na půl cestě nad parkem jako gigantické batole v postroji.







With Boris Johnson being the front runner for British PM, is the world moving towards Orange-Hair-Rule?#BorisJohnson #DonaldTrump pic.twitter.com/zU7aK7mgT6 — Naween (@kumar_naween) June 25, 2019

WATCH: "What do you do to relax?"

Boris Johnson: "I make things. I make models of buses." @talkRADIO pic.twitter.com/azQ35cpxDc — Ross Kempsell (@rosskempsell) June 25, 2019

Guardian front page, Saturday 22 June 2019: Police called to loud row at Boris Johnson’s home pic.twitter.com/GTdJkC2ILy — The Guardian (@guardian) June 21, 2019

Can a lawyer help please? Is it illegal to record a private conversation then pass it onto a third party with a view to damaging reputation? — Allison Pearson (@allisonpearson) June 22, 2019

The Sun page 12:

‘This form of eavesdropping with no public interest justification is banned under newspaper industry code. Yet the self-righteous Guardian decided to run it on page one’- Trevor Kavanagh



The Sun page 1

(For 3rd day running) pic.twitter.com/yinl8rQmsh — Paul Johnson (@paul__johnson) June 24, 2019

Citujeme z článku chrabrého novináře z, který se pokusil shrnout neshrnutelné:Dobrý den, Ameriko. Toto je muž, který se pravděpodobně stane novým britským premiérem a všechno bude v Británii absolutně v pořádku.Pro ty, kdo to neví, tohle je Boris Johnson, bývalý britský ministr zahraničí a primátor Londýna.Během posledních asi tak 24 hodin je Boris Johnson podivně posedlý svými vlasy.Dostaneme se později k tomu proč, ale první věcí, kterou je nutno zaznamenat, že že Johnsonovy vlasy jsou dost podobné vlasům Donalda Trumpa, a to není to jediné, co oba dva mají společného.Už dlouho se hovoří o tom, že Boris Johnson je britský Trump. O minulém víkendu byly zveřejněny videozáběry, na nichž tvrdí Trumpův někdejší poradce, ultrapravičák a fašista Steve Bannon, že Johnsonovi v podstatě napsal jeho rezignační projev, když se Johnson rozhodl odstoupit z funkce ministra zahraničí, protože se mu nelíbilo, jak Mayová vyjednává s Bruselem o brexitu.Kritikové považují Johnsona za otevřeného rasistu, který ve svém časopise vydal článek argumentující, že Skoti jsou škodná a měli by být vyhlazeni , sám se vyjádřil, že žádný Skot by neměl být nikdy britským premiérem. O muslimkách s nikábem řekl, že vypadají jako teroristé a jako poštovní schránky. Jako Trumpa, i Johnsona jeho stoupenci nesmírně milují a vůbec jim nevadí, že lže a že vůbec nerozumí problémům, které má jako politik řešit, protože se neobtěžuje si o nich přečíst vládní podklady. Nejeden vysoký britský státní úředník se o Johnsonovi vyjádřil, že je to "zasr.ný debil" - mimo jiné vážně zhoršil situaci vězněné Britky v Íránu, protože o ní v parlamentě říkal blbosti.V posledních dnech se také v televizních a rozhlasových rozhovorech, k nimž konečně Johnson svolil (jeho stoupenci se ho pokud možno snaží před médii skrývat), Johnson NIKDY nemluví k tématu. Většinou blábolí a nedokáže dát dohromady souvislou větu.Právě v této chvíli všichni hovoří o této naprosto bizarní odpovědi, s kterou se Johnson vytasil na otázku, co dělá ve volném čase (překlad viz výše). Prý vyrábí modely autobusů a do beden maluje cestující. To, že o tom nyní všichni hovoří, je pro Johnsona velmi příhodné, protože se tím odvádí pozornost od skutečnosti, že Johnson pro brexit nemá žádný plán.A taky má Johnson zvláštní tendenci, že když se ho někdo ptá na něco ošemetného, on vždycky slyší nějaké jiné slovo. Asi by měl jít k ušaři.A pak, v pátek přinesl deník Guardian bombu: "Johnsonovi sousedé zavolali policii k bouřlivé hádce v jeho bytě." Není to ve skutečnosti jeho byt, protože promiskuita Johnson se rozešel s manželkou, s níž má čtyři děti, a nemá kde bydlet. Bydlí tedy v jižním Londýně se svou novou milenkou, toryovskou aktivistkou Carrie Symondsonou v JEJÍM bytě.Ukázalo se, že hádka byla tak zuřivá a hlučná, že ji Johnsonovi sousedi slyšeli přes zeď a dokonce ji mohli nahrát i na mobil. Rozbíjely se talíře. Zuřivě se křičelo. Sousedé slyšeli, jak Johnson řičí: "Nešahej do prdele na můj laptop." (Kontrolovala mu emaily?)Sousedé nahrávky slyšeli a zavolali policii. Ta zjistila, že se nikomu v bytě nic nestalo, a sousedé pak nahrávku hádky poskytli deníku Guardian. Ten napsal, že zveřejnění informace o hádce je ve veřejném zájmu.Vznikla z toho kulturní válka. Akce sousedů byla buď chválena jako hrdinský občanský čin, motivovaný obavou, zda se sousedům něco nestalo, anebo špehováním podobným tomu, co prováděla východoněmecká Stasi, levicovými aktivisty, kteří chtějí Johnsona zničit. Různí ultrapravicoví komentátoři a komentátorky požadovali, aby se zkoumaly politické názory osob, které na hádku upozornily policii!Zajímavé je, že ultrapravicový probrexitérský bulvární tisk, který ostře kritizoval deník Guardian, že tento skandál exkluzivně zveřejnil, kupodivu neváhal věnovat tomuto skandálu desítky stránek. Ultrapravicový Daily Mail dokonce publikoval i plán bytu, v němž bydlí Johnson se svou partnerkou:Alison Pearson, komentátorka deníku, se veřejně ptala (skutečně!!) , zda budou udavači zatčeni:Bulvární deníknejenže opsal, co bylo v, ale o skandálu informoval NA TITULNÍ STRANĚ TŘI DNY PO SOBĚ (na str. 12 kritizoval, že informaci původně vydal):





Today’s ⁦@EveningStandard⁩ as a picture of the happy couple emerges pic.twitter.com/Yjxa99Ng9B — George Osborne (@George_Osborne) June 24, 2019

Veřejnost to přijala cynicky. Množství ironických komentářů na Twitteru:







Tom Peck: Lidé reagují zbytečně cynicky na tuto fotografii, která je jen vřelým příběhem o dívce, která se zamilovala do strašáka a proměnila ho ve skutečného chlapce.



“I’m just a boy, sitting in front of a girl, asking her to get off my fucking laptop.” pic.twitter.com/5P6dDqkqKS — Tom Peck (@tompeck) June 25, 2019

I’m told by the Boris Johnson campaign that the picture is genuinely from Sunday.



Here - just to pass the time - is what Johnson’s hair looked like on Saturday so everyone can compare and contrast



Still hoping copyright of Sunday photo released.... pic.twitter.com/4aimcLHuHG — Sam Coates Sky (@SamCoatesSky) June 24, 2019

This is what Boris' hair looked like last night! pic.twitter.com/TqIAqNwvYi — My Sweet Landlord (@MySweetLandlord) June 25, 2019

Nick Ferrari is a Boris Johnson Hair Truther (cc @SamCoatesSky) pic.twitter.com/cFWnjQF5Kr — William Kedjanyi (@KeejayOV2) June 25, 2019

Donald Tusk just laid out what will and won't happen during our #Brextension until Halloween.

"Please don't waste this time" pic.twitter.com/1zSnehcgZF — Our Future, Our Choice (@OFOCBrexit) April 11, 2019

Donald Tusk: "Do not waste this time"



Tory leadership hopefuls: pic.twitter.com/g8GJ0klBl7 — Stahly (@Stahlyyy) June 18, 2019

Ale pak se stalo něco podivného. Deníkotiskl na titulní straně fotografii (bez uvedení autora, tedy pocházela od kamarádů Borise Johnsona), na níž Johnson a jeho partnerka vypadají zamilovaně:"Já jsem jen chlapec, sedící u dívky, a žádající ji, abyDalší photoshopování:Jenže pak se to všechno hodně podivně zamotalo: Nikdo nevěděl, kdo tu scénu vyfotografoval, a ze kdy ten obrázek je. A najednou začaly být vznášeny otázky. Těsně před páteční hádkou byl totiž Boris Johnson u holiče, jenže na milostné fotce se svou partnerkou má dlouhé vlasy, je tedy stará. Boris Johnson ovšem lhal, že ta fotka je z neděle:Takhle vypadaly Borisovy vlasy včera! John Crace, ironický komentátor deníku Guardian, napsal, že se Boris vytahuje, že je tak nadržený (on se často chlubí svou obrovskou sexuální potencí), že mu šíleně rychle rostou vlasy a musí se nechat stříhat dvakrát denně.V úterý dopoledne byl v rozhovoru v rozhlase LBC Boris Johnson dotazován, ze kdy je ta milostná fotka s Carrie. Otázka mu byla položena. Odmítl odpovědět. Neuvěřitelný rozhovor:Když Evropská unie poskytla Británii k odchodu z EU v březnu odklad do konce října 2019, Donald Tusk řekl: Prosím, nevyplýtvejte tento čas."ujišťuje britský autor Američany v