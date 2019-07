Europoslanci z Farageovy fašistické Brexit Party se obrátili zády při hymně EU

2. 7. 2019

29 europoslanců fašistické Brexit Party Nigela Farage se během zvuků Beethovenovy Ódy na Radost, hrané v Evropském parlamentě při jeho dnešním povolebním otevření obrátilo zády.Prezident Evropského parlamentu Antonio Tajani kritizoval ty europoslance, kteří okamžitě nepovstali. "Je to otázka respektu. Neznamená to, že nutně sdílíte názory Evropské unie. Když slyšíte hymnu jiné země, prostě vstanete."Farageově straně se však nepodařilo vytvořit v europarlamentě celoevropskou skupinu, znamená to, že nebude moci už přednostně pronášet projevy v Evropském parlamentě. Měl ve zvyku mluvit absolutně mimo téma, jen na kameru, a jeho stoupenci pak šířili jeho lži a výpady proti Evropské unii na sociálních sítích.Proevropští britští liberální demokraté získali 16 europoslanců. Přišli v tričkách s nápisem své strany "Bolloks to Brexit! (Ať jde brexit do prdele!") Hájí se, že to není vulgární, ale zcela věcné a na místě.Podrobnosti v angličtině ZDE