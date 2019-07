Jak prorostlá je oligarchie a cizí zájmy do veřejných zájmů ČR

Je to člověk, do jehož portfolia patří mobilní operátor O2 či datová síť CETIN. Zároveň mluvčí - někdejší disident a liberální novinář - tohoto podnikatele otevřeně obhajuje partnerství se společností Huawei, na jejíž bezpečnostní riziko upozorňují zpravodajské služby řady spojeneckých zemí.

Připomeňme, že Home Credit tohoto podnikatele je jednou z největších firem poskytujících půjčky v zemi, kde je dle odhadů čtvrtina populace přímo či nepřímo zasažena exekucemi.

To, že PPF získává podniky, nemovitosti a další majetek díky insolvencím, je veřejné tajemství.

Česká energetika, zpracování odpadů, napojení parazitů na dopravní zakázky, to jsou všechno varování, jimž je třeba věnovat pozornost.

Řada takových, kteří si hrají na vlastence a podporovatele českých tradic, jako je senátor Ivo Valenta, se nezdráhají danit příjmy ze společensky kontroverzní podnikatelské činnosti - ze sázek - v zahraničí. Nepřispívá ničím, zanechá zátěž a ještě se nestydí manipulovat společností přímým provozováním dezinformačních webů a prezentovat se jako mecenáš.

K bezpečnosti:

Při oprávněné snaze postavit silnou občanskou opozici vůči vnitřnímu ohrožení v podobě člověka, jenž si ze státu udělal vlastní firmu, se v pozadí nerušeně odehrává pokus privatizovat zájmy české společnosti ve prospěch oligarchie.

Důvod, proč se dnes Česká republika klaní totalitní Číně, se jmenuje Petr Kellner.

Jeho PPF se před několika lety rozhodla podnikat v Číně, na čemž by nebylo nic špatného, to je její soukromé rozhodnutí. Jenže PPF si vzala Českou republiku jako rukojmí.

Představitelé Kellnerovy PPF a společnosti Home Credit začali ovlivňovat českou politiku tak, aby se co nejvíce přiblížila v Číně. I díky nim se prezident republiky chová v Číně tak ponižujícím způsobem, klaní se komunistickým vůdcům.

Když se zjistilo, že firma Huawei slouží čínskému režimu ke špionáži, například když odposlouchávala sídlo Africké unie, tak se ukázalo, že PPF ve velké části svých českých firem v této branži funguje na technologiích právě společnosti Huawei, s kterou minulý podzim podepsali memorandum o spolupráci.

Dnes tedy nejbohatší český oligarcha Petr Kellner stojí na čínské straně a nikoliv na té české. České bezpečnostní složky důrazně varují před firmou Huawei, kterou firmy Petra Kellnera mají jako svého významného partnera.

A nejde zdaleka jen o Čínu.

Prezident Zeman dnes prosazuje, aby nové bloky v jaderné elektrárně Dukovany stavěla ruská státní společnost Rosatom. Jenže neříká to hlavní - že by tím do rukou Putinova režimu padla největší veřejná zakázka v historii Česka.

Pokud by to Miloš Zeman prosadil, stali bychom se rukojmím ruského státu. Podobnou situaci vidíme už dnes v Maďarsku, kde se Orbánova autoritářská vláda rozhodla nechat Rosatom stavět jaderné reaktory v elektrárně Paks. Jelikož jsou jaderné reaktory extrémně drahé, Maďarsko si dokonce od Ruska půjčilo. Moskva tak má Orbána v hrsti a tak my rozhodně nechceme skončit. Nechceme skončit jako země odkázaná na režim, který prokazatelně usiluje o rozvrácení bezpečnosti v Evropě a prostřednictvím hybridních konfliktů ničí to, co z ústavy považujeme za podstatu naší demokracie.

Tohle nemá být výčet podporující blbou náladu. Tohle je snaha ukázat, kam směřovat pozornost. Ekonomické elity této země nemohou nadále exploatovat a předstírat, že drobné na filantropii zachraňují svět.

Je třeba vést je k tomu, aby se chovaly odpovědně a začaly této společnosti skutečně vracet adekvátní podíl.