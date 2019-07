Ruský obranný průmysl je extrémně zadlužen. Hrozí mu scénář gorbačovovské konverze

10. 7. 2019

Ruský obranný průmysl potřebuje odepsat dluhy, píše Anatolij Komrakov. Podle slov vicepremiéra Jurije Borisova kreditní portfolium podniků obranně-průmyslového komplexu přesahuje 2 biliony rublů. A tyto dluhy již podle něj nikdy nebudou splaceny.

Pokud těmto podnikům odepíšou třetinu dluhů - 600-700 miliard rublů, pak se jim podaří ušetřit 70 miliard rublů jen na dluhové službě. Přitom by mohly zvládnout vložit více jak miliardu dolarů do výroby. Vicepremiér má za to, že problémy dluhů obranného průmyslu budou posuzovány na nejbližším zasedání Vojensko-průmyslové komise v září 2019.

Nejpozději 4. července Borisov předpokládá zavedení preferencí pro obranný průmysl do zákona o státních zakázkách v podobě kvót na závazné nákupy jejich produkce. Vedení země s uspokojením kvituje rychlé přezbrojení ruské armády. V Přímé lince Putin prohlásil: "Jsme o dva-tři kroky před našimi konkurenty. Protože žádná země světa nemá takové současné technologické zbraně, jako naše." Přitom náklady na obranu se snižují: V roce 2017 činily 3,4 % HDP, v roce 2019 2,9 %, v následujícím roce to bude 2,8 %. (Protože Rusko už má opět tajné položky státního rozpočtu, tak jako bývalý SSSR, není ani jasné, zda se výdaje na zbrojení opravdu snižují, nebo se ve skutečnosti zvyšují - pozn. KD.)

Premiér Medveděv se v dubnu chlubil úspěchy obranného průmyslu ve Státní dumě: Akcentoval zahraniční objednávky ruské vojenské techniky, které nehledě na sankce vzrostly na 54,5 miliard dolarů.

Nicméně nyní se ukazuje, že za úspěchy obranného průmyslu zaplatí daňový poplatník nemalou sumu. A odepsání dluhů nezaručuje seriózní ozdravení financí obranných podniků, které nyní jsou ještě i dotovány z rozpočtu.

Ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov nedávno hovořil o dotacích, které již obranný průmysl dostává. Ministerstvem založený Fond rozvoje průmyslu vydá celkem 750 milionů rublů.

Prezident v projevu k oběma parlamentním komorám vyzval podniky obranného průmyslu, aby zvýšily podíl technologicky vyspělé produkce civilního a dvojího užití do roku 2020 na 17 % a do roku 2030 na 50 %.

Podrobnosti v ruštině: ZDE