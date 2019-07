Společnosti, které chtějí být v budoucnosti úspěšné, dnes na rozdíl od České republiky výrazně investují do svého vzdělávacího systému a soustředí se na to, aby děti dosahovali co nejlepších výsledků, upozorňuje ve videointerview pro MUNI TV expert na vzdělávání Bohumil Kartous. Na červnovém Festivalu MUNI 100 převzal medaili pro význačné absolventy Masarykovy univerzity,