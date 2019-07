Globální oteplování: V roce 2050 bude Praha o 6 stupňů Celsia teplejší než dnes

11. 7. 2019

V roce 2050 bude 104 světových měst mít takové klimatické podmínky, jaké v dnešním klimatickém režimu neexistují. Mezi ně bude patřit Washington, Montreal, Rekjavík i Peking:







Červeně jsou označena města, která budou mít takové klimatické podmínky, jaké dnes na světě vůbec neexistují:







Londýn bude mít ode dneška za třicet let podobné podnebí, jaké má dnes Barcelona. Bude to zřejmě doprovázeno vážným suchem.Madrid bude mít v roce 2050 stejné podnebí, jaké má dnes Marrakeš, a Stockholm takové podnebí, jaké má dnes Budapešť. Po celém světě se budou města, která jsou dnes ve studeném nebo mírném podnebném pásmu, podobat městům, které jsou dnes o 1000 km jižněji.Moskva bude mít podnebí, jaké má dnes Sofia, Seattle bude mít podnebí jako San Francisko a New York jako Virginia Beach. Vědci vytvořili interaktivní mapu, která to zaznamenává. Bratislava bude v nejteplejším měsíci teplejší o 6,5 stupňů než dnes a bude tedy jako australská Canberra.Praha bude mít podnebí jako dnešní Tbilisi a nejteplejší měsíc bude o 6,7 stupňů Celsia teplejší než dnes.Nedostatek vody postihne desítky měst, které se dnes nacházejí v mírném podnebném pásmu.Velkým problémem pro takováto města budou průtrže mračen, které povedou k extremním záplavám, ale zároveň bude docházet k extremnímu suchu."Absolutně nejsme na tyto změny připraveni," konstatoval Tom Crowther, zakladatel Crowther Lab ve Švýcarsku, která provedla tento výzkum.Podrobnosti v angličtině ZDE