Chorvatsko: Prezidentka přiznala protizákonnou deportaci uprchlíků - musí proti tomu zasáhnout

16. 7. 2019

Chorvatsko musí okamžitě zrušit svou strategii vracení uprchlíků a žadatelů o azyl do Bosny a Hercegoviny, v některých případech násilně. To konstatuje organizace Human Rights Watch ve svém otevřeném dopise prezidentce Kolindě Grabar-Kitarovičové. Ta nedávno v rozhovoru pro švýcarskou televizi přiznala, že chorvatští činitelé jsou vinni těmito deportačními praktikami. Znamená to, že chorvatská vláda nese odpovědnost za řádné vyšetření těchto trestných činů a za pohnání viníků k odpovědnosti.