Co způsobilo, že se naše země zbláznila?

17. 7. 2019



Na tuto otázku, která se netýká jen Británie, ale mnoha dnešních evropských zemí, se pokouší odpovědět Tim Lott. Píše:



Někteří argumentují, že jsme se v Británii (čti: také v Česku) nikdy nechovali normálně, jiní nalézají ostrý kontrast mezi nervozní, neurotickou, rozčílenou, iracionální zemí, v níž dnes žijeme, a Británií, která bývala, ještě docela nedávno, víceméně rozumná a na základní úrovni v podstatě civilizovaná.



Když jsem studoval období od roku 2000 do finančního krachu roku 2008, začalo mi být jasné, kdy to všechno začalo. Většina těch působících sil byla technologická, ale vyjadřují svou sílu psychologicky. Krátce řečeno: Jsem přesvědčen, že právě v tom období nastoupila Británie svou cestu k svému nynějšímu nervovému kolapsu.

Tak, jak je tomu s veškerým epochálním vývojem, významu těchto změn jsme, když začaly, plně nerozuměli - možná proto, že se tato revoluce odehrávala na mnoha propojených, ale samostatných frontách. Nejvýznamnější bylo, že najednou výrazně posílil internet - ze řetězu se utrhly sociální sítě a došlo k změnám v našem vědomí - ty měly nejméně tolik záporných charakteristik jako kladných.







Nerozuměli jsme tomu, protože ty pozoruhodné změny, k nimž došlo v letech 2000 - 2008, byly většinou pouze považovány za povrchní a za pozitivní, prostě za příležitost jak rozšířit ve společnosti množství zábavy a pohodlí.

Miniaturizace osobní, přenosné práce na počítači byla také přivítána s optimismem. Avšak jestliže dnes všichni žijeme ve svých osobních technologických bunkrech, z čehož vzniká atmosféra obležení a vlna konspiračních teorií a fake news, tyto technologické bunkry byly poprvé zkonstruovány v letech po roce 2000 - a jejich rozšíření podporovala masová popularizace Facebooku a Twitteru.







Tyto inovace přinesly výměnu informací rychlostí blesku, která nutně ovlivnila hluboké konflikty, které se začaly ve společnosti objevovat. Namísto, abychom o tom zahájili celonárodní debatu, začali jsme se vyžívat v hromadném celonárodním hašteření a vzájemném urážení - v reálném čase.

První fotoaparáty v mobilu byly přivítány s určitou mírou skepse. Jenže právě fotoaparáty v mobilu daly vzniknout serverům, jako je Instagram, Tumblr a Snapchat, které vedly k nárůstu duševních problémů a k poklesu schopnosti se soustředit na delší dobu. Že se to stane, to se nedalo předpovědět.Vznik Facebooku a Twitteru změnil psychosubstrát společnosti a světa. Na Facebooku vznikl zhoubný mýtus "dokonalého života". Do našeho závistivého podvědomí začaly pronikat fotografie nekonečných mejdanů a dovolených se šťastnými dětmi. Konstruoval se mocný nový snový svět, svůdnější a nerealističtější než cokoliv, co dokázal vytvořit reklamní průmysl, zatímco náš reálný život se zdál být stále krutějším a chudším, určitě po krachu roku 2008.Byl to zřejmě konec nadějí, které vznikly z hnutí pozitivní psychologie, kterou v padesátých letech založil Abraham Maslow a v níž pokračoval Martin Seligman a jiní. Ta věřila, že my jako jednotliví lidé dokážeme se stát zralejšími, integrovanějšími a bezpečnějšími.V současnosti až 50 000 psychoterapeutů v Británii řeší obrovský nárůst mentálních problémů v obyvatelstvu.Není pochyb o tom, že došlo k hluboké změně ve vědomí lidí. Jak to skončí, nikdo neví - ale je jasné, že to začalo v prvním desetiletí 21. století. V té době se mnozí domnívali, že budeme svědky dokonalého nového světa rozvinutějšího lidského vědomí, prohloubení demokracie, otevřenosti a racionální výměny informací. V roce 2019 věřit dál v tento optimistický nový svět by znamenalo - no, být zoufalým způsobem izolován od skutečnosti.Podrobnosti v angličtině ZDE