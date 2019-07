Evropská unie bude každoročně kontrolovat, zda členské země dodržují zákony

18. 7. 2019





Členské země Evropské unie budou každoročně prověřovány, zda respektují zákonnost. Brusel se tak pokusí vládám zabránit vyhazovat nezávislé soudce a nahradit je u soudů svými poslušnými stoupenci.



Aby se zabránilo likvidaci demokracie v členských zemích EU, všechny členské země EU budou každoročně od nynějška podrobovány prověrce, zda dodržují zákony. Oznámila to Evropská komise ve středu, den po zvolení své prezidentky Ursuly von der Leyen. Von der Leyenová se tak snaží umlčet kritiku, že bude otrokem nacionalistických vlád v Polsku a v Maďarsku, vzhledem k tomu, že byla zvolena jen minimální většinou a že její kandidaturu volebně podpořily právě i nacionalistické vlády v Polsku a v Maďarsku.



Podrobnosti o inspekci dodržování zákona v členských zemích EU byly zveřejněny ve strategickém dokumentu, který ve středu vydal náměstek prezidentky Evropské komise Frans Timmermans, který se opakovaně střetl s polskou vládnoucí stranou Právo a spravedlnost ohledně změn, která ta strana provádí v polském soudnictví.Maďarsko také čelí nejvážnější disciplinární proceduře EU od doby, kdy r. 2018 evropský parlament konstatoval, že v Maďarsku je ohrožena zákonnost, i když se procedura zdržela v Radě ministrů.Timmermans oznámil, že Evropská komise bude vydávat každoroční zprávu o stavu zákonnosti v členských zemích EU. Ta má pomoci všem členským zemím "identifikovat vznikající problémy se zákonností, kdekoliv se objeví".Německo a Belgie učinily podobný návrh letos v březnu, ve snaze neutralizovat obvinění, že jsou nespravedlivě obviňovány středoevropské země. "Role Evropské unie v těchto věcech musí být objektivní a zacházet se všemi členskými zeměmi stejně," praví se v dokumentu, o němž budou jednat ministři EU ve čtvrtek.Evropská komise vede bezprecedentní právní válku s Polskem ohledně nezávislosti polských soudů. Minulý měsíc rozhodl Evropský soudní dvůr, že rozhodnutí Varšavy snížit věk odchodu soudců do důchodu bylo protizákonné.Strana Právo a spravedlnost argumentuje, že je nutno rozsáhlých změn v polském soudnictví, aby byli odstraněni soudci, kteří fungovali za komunistické éry.Evropská komise zahájila další právní řízení proti Polsku v souvislosti se zákonem, který umožňuje, aby bylo proti soudcům vedeno disciplinární řízení za to, jak rozhodnou. To omezuje nezávislost soudců.Evropská komise ve středu konstatovala, že požene polskou vládu k soudu, pokud do dvou měsíců disciplinární režim nezmění.Von der Leyenová byla kritizována socialistickými a zelenými europoslanci, že bude jen chabou obránkyní práva. Tu představu podporovala i polská strana Právo a spravedlnost. Oficiální twitterový účet této strany citoval polského premiéra Mateusze Morawieckého, který von der Leyenovou charakterizoval jako dobrou kandidátku "schopnou kompromisů".Von der Leyenová byla přijata jako kompromisní kandidátka poté, co středoevropské země odmítly kandidaturu holandského socialisty Franse Timmermanse. Ve svém středečním prohlášení konstatoval Timmermans, že za posledních pět let "došlo k útokům proti zákonnosti nejrůznějšími způsoby", aniž by jmenoval konkrétní země. "Evropská komise bojuje tvrdě proti těmto útokům na vládu zákona a bude tak činit i nadále. Dnes jsme se rozhodli posílit své nástroje, podporovat, chránit a vynucovat zákonnost."Podrobnosti v angličtině ZDE