Von der Leyenová poskytne v případě tvrdého brexitu vydatnou finanční pomoc postiženým členským zemím EU

18. 7. 2019





Ursula von der Leyenová konstatovala, že vypadnutí Británie z EU bez dohody by mělo "obrovským způsobem záporné dopady" jak pro Británii, tak pro EU, a zdůraznila, že Brusel zřejmě poskytne podstatnou hospodářskou pomoc pro postižené země, jako by bylo Irsko.



Opakovala znovu, že by EU měla Británii poskytnout po 31. říjnu další odklad, "pokud by pro to by rozumný důvod".



Von der Leyenová zdůraznila, že Evropská unie projeví solidaritu s členskými zeměmi, které budou tvrdě postiženy chaotickým brexitem.





Poukázala na to, že by bylo možno použít projekt obnoveného pojištění v nezaměstnanosti, vypracovaného podle vzoru německých opatření zavedených v Německu před deseti lety ve snaze snížit dopad finanční krize. Takový projekt by mohl být zaveden ve všech 27 členských zemích EU.



V roce 2008 zabránila německá vláda obrovské nezaměstnanosti prostřednictvím státem financovaného programu dotací snížené pracovní doby. "Ten projekt můžeme realizovat po celé Evropě," řekla von der Leyenová. "Pokud by externí šok chaotického brexitu zasáhl dvě nebo tři země výjimečně tvrdě, například, mohl by se v nich aktivovat ten projekt obnoveného pojištění v nezaměstnanosti."



Z nedávných analýz vyplývá, že vypadnutí Británie z EU bez dohody katastrofálně postihne i Irskou republiku, která přijde o 6 miliard liber a 50 000 až 55 000 irských občanů přijde o zaměstnání.



Ve snaze získat podporu silné frakce v evropském parlamentu, frakce zelených, přislíbila von der Leyenová, že za jejího prezidentství Evropské komise bude globální oteplování prioritou. Chce snížit emise skleníkových plynů ve srovnání s úrovní r. 1990 do roku 2030 o 55 procent. Zdůraznila: "Nejhorší možný scénář bude realizován, jestliže nebudeme jednat s rozhodností, došlo by k rychlému zintenzivnění oteplování se všemi jeho důsledky. Hodiny tikají a my musíme jednat. (...) V regionech silně závislých na uhlí, zejména ve středovýchodní Evropě, musíme podporovat přechod na nová čistá odvětví ekonomiky a ochránit pracovní příležitosti."



Podrobnosti v angličtině



