O mlácení dětí za to, že berou vážně vědu

18. 7. 2019 / Boris Cvek

Hrajeme si na to, jak potřebujeme vědu, inovace. Co to vlastně znamená, kdyby to nebyly jen kecy? Především brát vážně to, co přední vědci říkají, na čem se shodují. Je pravda, že to, na čem se vědci shodují, může být dalším vývojem vědy zpochybněno, ale právě vývojem vědy, nikoli mudrováním laiků. Nelze nahradit vědu našimi pocity, zájmy, intuicemi. Je třeba naopak se do toho výzkumu zapojit, pochopit ty důvody vědeckého konsensu a případně je vědecky napadnout a konsensus změnit. Tím, že dáte někomu přes držku, toho ovšem nedosáhnete. To je metoda nejhorších excesů neslavně proslulé inkvizice.

Fascinuje mne jako mnoho „velkých chlapů“ chce ekologickou problematiku karikovat tím, že ji hájí nějaká čtrnáctiletá holka. Ta holka ovšem jenom opakuje to, co říkají přední vědci, a spousta těchto vědců za ní stojí. To samé, co ta čtrnáctiletá holka, říká také třiadevadesátiletý David Attenborough, který to hnutí mladých studentů podporuje. Sir David totiž celý život popularizuje vědu o planetě Zemi. Kdo se dívá na přírodovědné dokumenty, ve kterých Sir David vystupuje, ten bude mít spoustu důvodů domnívat se, že je jasně prokázáno, že se blížíme ke katastrofě a musíme něco dělat. Starého Sira Davida a čtrnáctiletou Gretu Thunberg spojuje zájem o to, co říká současný vědecký konsensus. A ten je naprosto jasný, pokud jde o to, že se katastrofálně mění klima a že příčinou této změny je lidmi vypouštěný oxid uhličitý.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy by dětem za to, co podporuje Sir David, dával přes držku. Ne, nevysvětloval by jim, v čem se ty děti mýlí, vždyť by musel takovou debatu jasně prohrát, neboť děti by se odvolaly na zcela konkrétní vědecké výzkumy, o nichž točí dokumenty Sir David. Pan prezident by prostě ty děti zmlátil. Vzkaz Svazu průmyslu a dopravy (opravdu pan prezident nebyl dosud ze svého postu odvolán… ale omluvil se) o mentalitě, která v něm panuje, je jasný: držet hubu a krok a poslouchat žvanění o důležitosti vědy, poznání, nových technologií s vědomím, že vážně vzatá četba vědeckých studií znamená dostat přes držku. Těžko říci, zda by pan prezident zmlátil i Sira Davida, nejspíše by mu nakonec nic jiného nezbylo. Rozhodně by měl žádat zákaz vysílání jeho dokumentů a cenzuru vědeckých časopisů. A ze škol by měl vyhodit všechny ty lidi, kteří tam nabádají děti k tomu, jak je věda důležitá, ale i ty lidi, kteří tvrdí (a podle vědeckého konsensu pravdivě), že je barbarské a nesmírně kontraproduktivní mlátit děti, nota bene mlátit děti za to, že berou vážně filmy Sira Davida.

Měly by dostat přes držku , řekl šéf svazu průmyslu o protestujících dětech. Za svá slova se omluvil