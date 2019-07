Nejbezpečnější místa v letadle jsou vzadu!

19. 7. 2019

Holandská letecká společnost KLM je kritizována za to, že v tweetu prozradila, kdy pravděpodobně zemřete, podle toho, kde sedíte, pokud by vaše letadlo havarovalo.Největší je pravděpodobnost úmrtí při havárii, když sedíte uprostřed letadla. Sedíte-li v letadle vpředu, pravděpodobnost úmrtí je o něco menší, a nejmenší je v poslední třetině letadla.Uživatelé Twitteru tento užitečný tweet odsoudili poté, co byl zveřejněn firmou KLM v den pátého výročí sestřelení letadla Malajských aerolinií MH17 Rusy nad východní Ukrajinou. Při incidentu tehdy zahynulo všech 298 cestujících i členů posádky.Podrobnosti v angličtině ZDE