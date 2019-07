Írán "se snaží zničit status quo"

22. 7. 2019

Šéf zpravodajského oddělení Pentagonu tvrdí, že si Teherán přeje uniknout americkému tlaku, ale nikoliv tím, že by šel do války, informuje Katie Bo Williamsová.

Íránské síly se zmocnily tankeru pod britskou vlajkou v Hormuzském průlivu, což vedlo ke zvýšení nejistoty v regionu, kde dochází k rozkladu jaderné dohody s Íránem a znovu se objevují obav, že rostoucí napětí může vyústit v ozbrojený konflikt.

Írán protestoval proti britskému obsazení jednoho ze svých tankerů v Gibraltaru, který podle britské strany porušoval embargo EU na dodávky ropy Sýrii. Podle generálporučíka Roberta Ashleyho, šéfa americké vojenské zpravodajské agentury DIA, se Írán typicky snaží reagovat na cizí akce, které považuje za hrozbu, proporcionálně. To by vysvětlovalo jeho zajetí tankeru pod britskou vlajkou, k němuž došlo o víkendu.

Írán se podle něj snaží zničit status quo tzv. maximálního tlaku Trumpovy administrativy prostřednictvím ekonomických sankcí.

"Nesnaží se udělat něco, co by se vymklo kontrole, protože válka není to, o co jim jde," sdělil Ashley malé skupině novinářů na Aspenském bezpečnostním fóru v Coloradu. "Ale současně jejich rozhodovací kalkul je v reakci něco udělat."

