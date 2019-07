Kreml proti Moskvě

24. 7. 2019

Kreml má vážný důvod starat se, aby do moskevského zastupitelstva nepronikl ani jediný zástupce opozice, píše Vadim Štěpa. Vzhledem k hypercentralizovanému charakteru ruského politického systému se většina peněz a korupčních mechanismů establishmentu projevuje právě v hlavním městě.

Pokud by do zastupitelstva pronikl významný počet opozičních politiků, něco z toho by vytáhli na veřejnost. A to si Kreml rozhodně nepřeje.

Putinův kleptokratický stát se proto rozhodl uspořádat regionální volby v jediném dni, na podzim mezi prázdninami a začátkem školního vyučování. Většina lidí bude tou dobou na dačách (chatách) nebo na cestách, budou mít práci s přípravou dětí na školu - to vše snižuje množství času, které mohou vynaložit na politickou participaci.

Za druhé, v ruské politice platí, že osoby z regionů, které pronikly do centra, si neuchovávají loajalitu k místu svého původu. Například Putin je z Petrohradu, ale v Moskvě začal uvažovat "v čistě imperiálních kategoriích". Totéž platilo o Stalinovi nebo Jelcinovi.

Za třetí, v boji s opozicí se vládnoucí moc vmanipulovala do situace, kdy každý další tah může skončit jen zhoršením jejího postavení. Pokud se do moskevského zastupitelstva dostanou opozičníci, Kreml má problém; pokud je ale zablokuje, má problém také, jen jiného druhu.

Výjimečně se stává, že protesty v ruském hlavním městě dokážou změnit historii, uzavírá Štěpa.

Podrobnosti v ruštině: ZDE