Moskevské úřady v sobotu zatkly více než 1000 demonstrantů

27. 7. 2019

Ruské úřady zatkly v sobotu v Moskvě stovky demonstrantů ve snaze potlačit nedávnou vlnu protestů, která Kreml znervózňuje. Desetitisíce Moskvanů protestují proti tomu, že jsou z nadcházejících komunálních voleb vyloučení opoziční a nezávislí kandidáti. O minulém víkendu se v této věci v Moskvě konala největší demonstrace za mnoho let.

Tuto sobotu policie také zatkla četné opoziční předáky a povolala k výslechu šéfredaktora jedné z nejvýznamnějších ruských nezávislých televizních stanic. Podle ruských zdrojů bylo vyčleněno jedno oddělení tajné policie FSB pro boj proti opozici. FSB se prý domnívá, že nynější protesty v Rusku jsou organizovány ze zahraničí ve snaze Putinovu vládu destabilizovat.V sobotu večer bylo zatčeno více než 1000 osob, někteří z nich násilným způsobem. Není jasné, z čeho mohou být obviněni. Police křičela megafonem na demonstranty, že se účastní nepovolené demonstrace, že budou potrestání za "porušení zákona" a že "blokují cestu pro spoluobčany". Demonstrati totéž skandovali směrem k policii."Toto je konec třicet let trvajícího ruského experimentu s volbami," konstatoval liberální ruský politik Grigorij Javlinskij. Podle něho není jasné, co se stane v budoucnosti s protestním hnutím.Policie také provedla razii ve studiu, odkud kolegové Navalného vysílali live stream z demonstrace, a v televizi Dožď, která také vysílala protesty. Šéfredaktor televize byl povolán k výslechu.Úřady se budou muset rozhodnout, zda ustoupit anebo protesty potlačit, a to v době, kdy Putinova popularita klesá a jeho vládnoucí strana Jednotné Rusko je přijímána s všeobecným pohrdáním. V posledních měsících Kreml po veřejných protestech ustoupil, většinou v případech místních problémů, jako například ohledně stavby nové katedrály na veřejném náměstí v městě Jekatěrinburg.Videoreportáž z demonstrace ZDE Podrobnosti v angličtině ZDE