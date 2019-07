Americká služba NSA zřizuje direktorát pro kybernetickou bezpečnost

26. 7. 2019

Nové oddělení má na starost obranu národně bezpečnostní infrastruktury země a kontraktorů proti digitálním hrozbám, informuje Jack Corrigan.

Agentura pro národní bezpečnost (NSA) oznámila vznik nového oddělení zaměřeného na ochranu zpravodajského a bezpečnostního aparátu země proti zahraničním kybernetickým hrozbám.

Nový direktorát pro kybernetickou bezpečnost spojí pod jednou střechou zahraniční zpravodajskou činnost a kybernetické operace. To pomůže agentuře "operacionalizovat zpravodajské informace o hrozbách, hodnocení zranitelnosti a expertízu v oblasti kybernetické obrany," uvádí web NSA.

Oddělení, které ředitel NSA generál Paul Nakasone oficiálně představil na Mezinárodní konferenci o kybernetické bezpečnosti, by mělo začít fungovat k 1. říjnu 2019.

Direktorát "redefinuje úkol zajištění kybernetické bezpečnosti," prohlásil Nakasone. "To co se snažím dostat do prostoru jako je kybernetický prostor je rychlost, agilita a jednota úsilí."

Direktorát povede Anne Neubergerová, která v minulosti v řídila úkolové uskupení pro Rusko zřízené společně NSA a Velitelstvím kybernetické obrany. Tato skupina měla za úkol bojovat s ruskými vlivovými kampaněmi a úsilím o ovlivnění voleb.

Nové oddělení bude při obraně bezpečnostní infrastruktury, včetně kontraktorů, úzce spolupracovat s ministerstvem vnitřní bezpečnosti i se soukromým sektorem.

Podrobnosti v angličtině: ZDE