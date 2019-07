Demokrati a americká média ostře kritizují další Trumpův rasistický útok

28. 7. 2019

Šlo o jednu z mnoha silných a široce sdílených reakcí na Trumpův útok na Cummingse. K němu patřil i emocionální projev Victora Blackwella, černošského moderátora televize CNN, viz výše. Blackwell poukázal na to, že Trump systematicky používá slova "infested" ("zamořený škůdci"), kdykoliv hovoří o neběloších. Varoval, že je to cílená dehumanizaceV závěru svého dvouminutového projevu se Victor Blackwell odmlčel, aby se před kamerou přímo nerozplakal. Pak pokračoval: "Pan prezident se vyjádřil o volebním okrsku kongresmana Cummingse, že by tam žádný člověk nechtěl žít. Víte, kdo tam žil, pane prezidente? Já. Ode dne, kdy jsem byl přivezen domů z porodnice až do dne, kdy jsem odešel na vysokou školu. A mnoho lidí, která mám rád, tam dosud žijí. Samozřejmě jsou tam problémy. Ale lidé jsou hrdi na svou komunitu. Nechci znít samolibě, ale lidé tam vstávají a chodí do práce, starají se tam o své rodiny, milují své děti, které přísahají loajalitu americké vlajce stejně tak jako děti ve volebních okrscích těch kongresmanů, kteří vás podporují, pane. Jsou to také Američané.Vrátíme se po přestávce pro reklamu."Podrobnosti v angličtině ZDE