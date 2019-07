Faux pas: Trump omylem pronesl projev před posměšnou parodií amerického prezidentského znaku

26. 7. 2019





Když 23. července vystoupil Donald Trump na studentském summitu instituce Turning Point USA, na pozadí, před nímž vystupoval, se promítal znak amerických prezidentů. Brzo ale vyšlo najevo, že to není normální znak amerických prezidentů, ale jeho posměšná parodie.

Orel na prezidentském znaku měl dvě hlavy namísto jedné - jako na ruském imperiálním znaku, který Rusko používá i dnes. Má to naznačovat, že Trump je loutkou Vladimíra Putina. Dvojitá hlava orla je znakem autoritářské imperiální moci. V levém drápu má orel nikoliv 13 šípů, ale sadu golfových holí - golf je Trumpovou nejoblíbenější činností. Namísto amerického hesla v latině "E pluribus unum" - "Z mnohosti jednota" je na znaku španělská věta "45 es un títere" - "Pětačtyřicátý [tj. americký prezident] je loutka". V pravém drápu má orel místo olivové ratolesti dolary.Deník Washington Post zjistil, že parodii na prezidentský znak po amerických prezidentských volbách r. 2016 vyrobil šestačtyřicetiletý grafik Charles Leazott, bývalý republikán, kterého urazilo, že volby vyhrál Trump. Vyrobil ji částečně jako vtip, částečně jako nástroj katarze.Instituce v Turning Pointu už vyhodila ze zaměstnání pracovníka, který omylem tuto parodii amerického prezidentského znaku našel na internetu.Právní odborníci poukazují na to, že za normálních okolností by pracovníci Bílého domu měli předem zkontrolovat, v jakém prostředí a před jakými znaky prezident vystupuje. V Trumpové Bílém domě se to neděje.Instituce v Turning Pointu o faux pas vůbec nevěděla, dokud jim o tom neřekli novináři z, kteří si toho poprvé všimli a záležitost zveřejnili.