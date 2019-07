Divoký brexit bude znamenat masové vyvraždění ovcí ve Walesu, farmáři zablokují silnice

Velští farmáři žádají Borise Johnsona, aby "přestal hrát ruskou ruletu" s chovem ovcí a jehňat ve Walesu. Slibuje sice svými kecy, že "velšské zemědělství bude mít po brexitu brilatní budoucnost", avšak v důsledku divokého brexitu, který Johnson připravuje, by vývoz skopového a jehněčího masa z Walesu do Evropské unie byl zatížen dovozním clem ve výši 40 procent, což by byla likvidace celého velšského zemědělství. Přitom velští farmáři jsou nesmírně chudí, jejich roční příjem je cca 16 000 liber (cca 37 000 Kč měsíčně, což je s britskými cenami žebrácká mzda). Průměrný roční britský příjem r. 2019 je £36,611, tedy více než dvakrát tolik.





Helen Robertsová z National Sheep Association ve Walesu varovala, že divoký brexit by byl pro velšské farmáře "absolutně katastrofální" a vedl by mezi farmáři k občanským nepokojům.



Britská libra v důsledku Johnsonových výhrůžek divokým brexitem pokračovala ve svém pádu a v úterý spadla vůči americkému dolaru na nejnižší úroveň za posledních 28 měsíců. V úterý dopoledne se libra na trzích prodávala za $1.2153 a €1.0905. Znamená to, že většina směnáren na evropských letištích prodává 1 libru za 1 euro. Obrovským způsobem to zatěžuje náklady britských rodin, které se právě teď vydaly na dovolenou do Evropy. (Před hlasováním o brexitu byla 1 libra 1,40 euro.)



Návštěva v Británii je nyní pro Čechy daleko levnější než kdy předtím.





V úterý vyšlo najevo, že vysocí činitelé FBI, kteří začali vyšetřovat v roce 2016 ruské zásahy do amerických prezidentských voleb, požadovali vítězství brexitérů v referendu za brexit v červnu 2016 za úspěch ruských zásahů do domácí britské politiky.





