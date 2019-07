Evropo, jsi šílená? Zatímco se kontinent taví, plánují se nové uhelné elektrárny

1. 8. 2019

Ale jakmile z hasicího přístroje do ovzduší napumpujeme gejzíry tohoto skleníkového plynu, budeme hrát třetí a čtvrtý level, což už bude těžké. Pokud takovou hru budete hrát s přáteli, někteří z nich budou ze hry vyřazeni: někdo prchne před zvyšujícími se hladinami moří nebo extrémními hurikány, přičemž někteří z nich zahynou. Ale nepůjde o pouhé jejich avatary.

Pokud stále nebudete chápat, o co tu jde, budete si muset zahrát 6. a 7. úroveň. To však téměř nikdo nevyhraje, aniž by si přivodil značné ztráty. A jestliže jste se rozhodli, že si zahrajete 15. level, tak už hovoříme o miliardách vysídlených a stovkách milionů mrtvých.

A Evropa za situace, kdy si je tohoto rizika vědoma, provádí šílenosti. Podobně jako Trumpova Amerika.

1. Polsko, Česká republika a dokonce i Německo v současnosti plánují výstavbu nových uhelných elektráren. Spalování uhlí generuje dvojnásobek oxidu uhličitého než zemní plyn, zatímco je zpravidla levnější budovat solární nebo větrné instalace. Evropo, zbláznila ses?

2. Na červnovém summitu se evropští lídři nedokázali shodnout na závazku spočívajícím v uhlíkové neutralitě do poloviny našeho století. Mimochodem, je to pozdě. Dosažení uhlíkové neutrality do roku 2035 by nás zanechalo ve třetím levelu. Evropo, pomátla ses?

3. Žádná z evropských zemí neplní závazky vyplývající z pařížské klimatické dohody. Dokonce i tak progresivní země jako je Švédsko je zvládá jen na 77 procent.

4. Pouze tři procenta vozidel, které se prodají na evropském trhu (mimo Norsko, kde jde o vyšší procento), představují automobily s elektrickým pohonem. Norsko tohoto relativního úspěchu dosáhlo snížením cel a chytrou daňovou politikou, když nakoupilo elektromobily, třeba značky Tesla. Ale nikdo jiný tu takovou politiku nemá. Evropo, zbláznila ses?

5. Větrné farmy se ukázaly být vyzkoušeným a spolehlivým zdrojem elektrické energie. Iowa získává více než třetinu elektrické energie z větrných farem. Nicméně za poslední rok nebyly ve 12 evropských zemích instalovány žádné větrné farmy, částečně kvůli problémům s vyřízením povolení. Problémy s vyřízením povolení? Zatímco se Evropa taví?

6. Evropané si do předních politických funkcí i nadále volí klimatické popírače. Evropo, zbláznila ses?

Původní text v angličtině ZDE