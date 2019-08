USA: Bělošský supremacista zastřelil nejméně 20 lidí

Aktualizace: K další střelbě právě došlo ve státě Ohio.



Police in Dayton in the U.S. State of Ohio say officers are investigating an active shooter incident in the Oregon District and have advised people to avoid the area — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) August 4, 2019

#ElPasoShooting exposes 3 awful failures in US politics.



1) rejection of sensible gun control;



2) encouragement of white nationalism at the highest levels;



3) abusive immigration policies (victims families too scared to go to hospitals & other facilities to find loved ones) — Andrew Stroehlein (@astroehlein) August 4, 2019

“The most important takeaways from the El Paso shooting are twofold:



1) 8chan’s /pol board continues to deliberately radicalize mass shooters.



2) The act of massacring innocents has been gamified.” https://t.co/QxxqBvDzj3 — Andrew Stroehlein (@astroehlein) August 4, 2019