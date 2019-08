Ruská opozice navzdory tisícovce zatčených plánuje nové protesty

5. 8. 2019

Ruská protikremelská opozice oznámila, že na příští víkend plánuje celostátní protesty, navzdory faktu, že policie v sobotu zadržela přes 1 000 účastníků "ilegálního" pochodu v Moskvě. Ten požadoval svobodné volby, informují Andrew Osborn a Maxim Rodionov.

Sobotní protest zamýšlený jako pokojný pochod proti vyloučení kandidátů z moskevských voleb v září byl systematicky a místy násilně rozehnán policií.

Nezávislá monitorující skupina OVD-Info v neděli oznámila, že policie v sobotu zadržela 1 001 osob. Mnozí, ne však všichni, byli později propuštěni. 19 zadržených zůstalo ve vazbě přes noc.

Některým ze zadržených byl zkonfiskován telefon a odepřen přístup k právníkovi. Ruští vyšetřovatelé zahájili kriminální yyšetřování proti jednomu muži a obvinili ho ze zranění policisty.

Úřady, které čelí vlně letních protestů, zahájily kriminální vyšetřování za to, co označují masové občanské nepokoje. Hrozí za ně trest až 15 let vězení.

Ačkoliv úřady odmítly stížnosti demonstrantů, oznámily, že umožní protesty v Moskvě příští víkend, i když na místě vzdáleném od centra - což opozice v minulosti odmítla.

Ale Leonid Volkov, spojenec uvězněného politika Alekseje Navalného, v sobotu večer prohlásil, že Navalného politické hnutí plánuje zorganizovat další ze svých protestů 10. srpna. Tento protest by měl být celostátní.

Protestující budou podle něj požadovat propuštění vězněných aktivistů, připuštění kandidatury opozičních politiků v moskevských volbách a rezignaci moskevského primátora a dalších vysoce postavených úředníků.

"To je otázka lidské důstojnosti, práva volby a vyjádření názoru," napsal Volkov na Twitteru.

Podrobnosti v angličtině: ZDE