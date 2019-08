Staňkův konec a čekání na podzim

2. 8. 2019 / Boris Cvek

Antonín Staněk je skutečně už bývalým ministrem kultury. Docela mne to překvapilo, protože jsem myslel, že prezident nakonec od svého slibu couvne a Staňka neodvolá s odůvodněním, že ČSSD nemá vhodného nástupce a ministerstvo nesmí zůstat bez ministra. Ano, nesmí zůstat bez ministra a ode dneška je. Další výsměch Ústavě i sociální demokracii, která prý hledá nějaký srozumitelnější důvod pro odchod z vlády ve sporu o podobu státního rozpočtu.

Bude zajímavé sledovat, jak se bude vyvíjet další kariéra pana Staňka. Že by ho prezident a jeho lidé nechali jen tak ve vzduchu? A ustoupí nakonec prezident sociální demokracii tím, že jmenuje novým ministrem kultury – jak musí podle Ústavy, neboť předseda vlády to po něm už dlouho oficiálně žádá – Michala Šmardu? Možná všichni čekají na podzimní průzkumy preferencí politických stran. Až se vrátí lidé z dovolených, bude sociální demokracie stále nad pěti procenty? Bude mít Andrej Babiš stále kolem 30%?

A možná ani to není tak podstatné, možná na podzim bude konečně Andrej Babiš obžalován a pohnán k soudu. Do politické reality vpadne najednou zcela nový prvek: soudní proces, tedy veřejný soudní proces, s člověkem, který je v úřadu předsedy vlády. Odejde ČSSD z vlády, když Babiše požene státní zastupitelství k soudu? Proslýchá se, že ano. Udělá soudní proces s Babišem něco s jeho voliči? A co? Budou ho volit i v případě, že bude ve vězení? Nedivil bych se. Ale proces může trvat velmi dlouho a může dopadnout v Babišův prospěch. Česká justice měla obrovské problémy zvládnout případ Rath, nedokáže si poradit s Rittigem… jak se jí asi povede s Babišem? O auditech Evropské unie ohledně rozdělování unijních peněz v ČR se záměrně nezmiňuji, protože tam budeme něco jasného vědět asi nejdříve až v lednu.

Současná vláda může navzdory všem skandálům přežít až do konce svého mandátu. KSČM bude nejspíše věrná za všech okolností, takže záleží jenom na sociální demokracii. Jenže co pak? Volby budou dříve či později. Nejpozději ty řádné. Dříve ty předčasné. V případě pádu vlády po odchodu sociální demokracie do opozice, kde by se tato strana stala jedinou, která oponuje Babišovi z pozice demokratické levice, ustoupí premiér tlaku prezidenta a vytvoří vládu na půdorysu Ano, SPD a KSČM? Anebo se dohodne ve Sněmovně, nejspíše asi s ODS a piráty, na předčasných volbách?

Proti všem těmto otázkám je kauza pana Staňka naprosto titěrná, nicméně ukazuje na moc prezidenta republiky i na směr jeho uvažování v situaci, kdy Ano, KSČM a SPD mají ve Sněmovně jasnou většinu. Na podzim nás čekají asi mnohem zásadnější věci, než je fraška pana Staňka.