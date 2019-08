Maďarsko: Vládu naštvalo přirovnání Orbána k Trumpovi

7. 8. 2019

Nedávno zveřejněný komentář tvrdí, že politická rozhodnutí a "rasistická imigrační politika" využívaná Donaldem Trumpem pocházejí od "autokrata" Viktora Orbána. Podle autora článku Davida M. Driesena se americký prezident hodně naučil od maďarského premiéra, pokud jde o migraci a o to, "jak zničit demokracii", píše Péter Cseresnyés.

Zoltán Kovács, maďarský státní tajemník pro mezinárodní komunikaci, nicméně tvrdí, že článek neobsahuje žádná fakta podporující obsažená tvrzení, zatímco platforma, na níž vyšel, je "úzce spojena s promigračními, Sorosovými zájmy".

V nedávném komentáři pro Project Syndicate profesor Syracuské univerzity Driesen tvrdí, že Trump nevynalezl svou imigrační politiku, ale vypůjčil si ji od "kolegy autokrata" Viktora Orbána. Driesen dále tvrdí, že Trump aplikoval podobný program využití protiimigrační politiky ke zničení právního státu a ustavení autokracie.

Driesen argumentuje, že Orbán učinil z démonizace přistěhovalců definující rys své administrativy a on i Trump "sledují rasistickou politiku odmítání přistěhovalců". Autor poukazuje na to, že ačkoliv v Maďarsku nedošlo k žádnému teroristickému útoku, Orbán ospravedlňuje svou politiku tvrzením, že "přistěhovalci utíkající před extrémním násilím a bídou jsou zapojeni do terorismu".

Autor také upozorňuje, že maďarský premiér "zničil nezávislost maďarské státní služby a zcela zpolitizoval řízení justice". Ohledně maďarských médií tvrdí, že Orbán použil k likvidaci opozičních médií ekonomický tlak.

Podle autora je Orbán v Evropě "páriou", protože "zničil maďarskou demokracii", ale Trump jej nedávno pozval do Bílého domu a prohlásil, že je "po celé Evropě respektován".

"Trump a jeho poradci neučinili Ameriku velkou nebo i jen dobrou; dělají ji maďarskou", uzavírá svůj článek Driesen.

