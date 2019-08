V Norsku došlo k teroristickému útoku proti mešitě

11. 8. 2019

Police investigate Norway mosque shooting as "terrorist" attempt https://t.co/4VwIK3k6cV pic.twitter.com/bFSseTksjV — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 11, 2019





Policie ho obvinila z vraždy a z pokusu o vraždu. Z vraždy proto, že nalezla v bytě ostřelovače mrtvolu mladé ženy, kterou mladý běloch usmrtil.Zraněn byl pětasedmdesátiletý věřící v mešitě. Útočník do mešity pronikl tak, že rozbil skleněné dveře a začal střílet kolem sebe. Přítomní věřící ho přemohli ještě dříve, než dorazila policie.Norská premiérka Erna Solbergová vyjádřila sympatie věřícím v mešitě a postiženým. "Lidé musejí mít možnost chodit do mešity, do kostela či do jakékoliv jiné modlitebny v bezpečí," zdůraznila.Podrobnosti v angličtině ZDE