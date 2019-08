Britští konzervativci podkuřují největšímu jestřábovi americké vlády

Toryové rozvinuli červený koberec před největšího jestřába americké vlády, což je poslední varovné znamení, že Boris Johnson dal Británii do zástavy Trumpově Americe.

Velká Británie v Trumpově kapse je hrozbou pro NHS (britská národní zdravotní služba), životní prostředí a mír a bezpečnost, píše na Twitteru šéf labouristické opozice Jeremy Corbyn.

The Tories rolling out the red carpet for the US administration's most hawkish member is the latest warning sign of Johnson putting Britain in hock to Trump's USA.



The UK in Trump's pocket is a threat to the NHS, the environment and our peace and securityhttps://t.co/0F5lKTFGOV