Monitor Jana Paula: Michal Giboda - Léčit a přežít v kambodžské nemocnici po Pol Potovi

9. 8. 2019 / Jan Paul





Zvěrstva, která páchal fanatický vůdce Rudých Khmérů Pol Pot na kambodžském obyvatelstvu v letech 1975 až 1979 se dají srovnat jen s praktikami nacistů. V pekle genocidy, které tento šílenec rozpoutal ve své vlastní zemi, přišly o život mučením, hladem a nemocemi miliony nevinných kambodžanů.

To vše je již historie, stejně tak jako působení misí, které do tehdejší Kambodže vysílala Československá vláda, aby pomohly s obnovou země, její infrastruktury a zejména zhrouceného zdravotnictví. Tropický parazitolog RNDr. Michal Giboda Ph.D. (1938) byl jedním ze členů zdravotníků, kteří byli do zničené země vysláni v roce 1983 k ročnímu působení v české nemocnici v kambodžském městě Takeo.