Rozhovor Britských listů 232: Petr Pithart: Osmašedesátý byla jediná doba, kdy jsem věřil, že svět může být lepší

9. 8. 2019









(For English, scroll below. This interview is in Czech with English subtitles)







Při příležitosti třicátého výročí pádu komunismu v Československu přinášíme tři exkluzivní rozhovory s Petrem Pithartem, bývalým premiérem České republiky. V tomto prvním hovoří Jan Čulík s Petrem Pithartem o jeho zkušenostech a zážitcích z Pražského jara 1968. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 9. srpna 2019.







On the occasion of the thirty years of the fall of communism, we broadcast three exclusive interviews with Petr Pithart, former Czech Prime Minister and close collaborator of the first Czech President Václav Havel. In this first interview Jan Čulík talks to Petr Pithart about his experiences of the Prague Spring of 1968. The interview is broadcast by the Czech cable TV station Regionalni televize from 9th August, 2019.