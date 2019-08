Pak nám došel benzín. Pak jídlo. Pak voda. Pili jsme mořskou vodu. Každý další den umřeli dva lidi

17. 8. 2019

Pak jim došel benzín. Pak jídlo. Pak voda. Nepřežila ani těhotná žena v člunu."Byli jsme na moři 11 dní. Začali jsme pít mořskou vodu. Po pěti dnech zemřeli dva lidé. Pak, každý další den, zemřeli vždycky další dva.V pondělí ho zachránily pobřežní hlídky v moři nedaleko Malty.Osmatřicetiletý muž, etiopský politik v exilu z bývalé vzbouřenecké organizace Osvobozenecká fromta Oromo, se rozhodl vydat se na cestu, poté, co ho kontaktovali přátelé v Německu.V Libyi našel pašeráka, který mu a dalším osobám opatřil člun. Vypluli 1. srpna z libyjskémo města Zawia. "Agent nám dal GPS a řekl nám, 'plujte na Maltu'."Na palubě byl tento muž a těhotná žena z Ghany, dva muži z Etiopie a 11 Somálců.Když jim došel benzín potraviny i voda, Mohammed Adam Oga popisuje zoufalou situaci. Marně prosili míjející lodě a vrtulníky o pomoc."Viděli jsme mnoho lodí. Křičeli jsme Pomoc, Pomoc! Mávali jsme a oni prostě jen pluli dál. Přiletěl vrtulník, podíval se na nás a zase odletěl.Lidi začali v člunu umírat. Bylo slunečno, horko. Žádné jídlo a žádná voda. Ismail řekl, že bychom měli mrtvoly házet do moře. Vzali jsme mrtvoly a hodili jsme je do vody. Mrtvoly smrděly."Nakonec zůstali na loni jen dva. "Ismail řekl: Všichni jsou už mrtví. Proč bychom měli žít my?Hodil všechno do moře, telefony i GPS. Řekl jsem: Jestliže chceš zemřít, zemři sám. Já nechci zemřít."Pak zemřel i Ismail.Pro Mohammeda jsou poslední dny jeho cesty jako sen. Nepamatuje si, že byl zachráněn a nepamatuje si, že i Ismail zemřel.Pokud by se vrátil do Eritreje, skončí ve vězení.Lituje, že se vydal na cestu?"Ne," říká. "Jsem šťasten. Jsem naživu."