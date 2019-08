Jak je možné číst Babišův obrat

17. 8. 2019 / Boris Cvek

Všechno je jinak. Až dosud premiér Babiš jako mistrovský obchodník orodoval u prezidenta za ČSSD, aby se uráčil jmenovat ministrem kultury jejího kandidáta Šmardu. Zdálo se, že to premiér dělá především proto, že stojí o pokračování současné vládní koalice. Dodržel koaliční smlouvu, navrhl prezidentovi Šmardu, a ten musel podle Ústavy jmenovat. Jenže nejmenoval. Veškeré mistrovství mistrovského obchodníka přišlo nazmar.

Nyní se situace obrátila: premiér odmítá toho, koho ještě před pár dny navrhoval, tedy Šmardu, jako ministra své vlády. Za takové situace už Zeman nejen že nemusí Šmardu jmenovat, ale ani nemůže, neboť není možné, aby prezident jmenoval ministrem někoho, koho mu nenavrhl premiér. Je-li tedy pravda, že Šmarda už není navrhován premiérem na post ministra kultury, pak se celá věc posunula z porušení Ústavy prezidentem do roviny porušení právně nezávazné koaliční smlouvy premiérem.

ČSSD může couvnout a navrhnout kandidáta, který by byl po chuti prezidentovi, a tedy také premiérovi. Pokud Babiš ještě stojí o koalici se sociálními demokraty, možná si jen vyhodnotil, že Hrad je tvrdá skála, zatímco ČSSD je měkčí než mastek, a rozhodl se pro rozhodný úder, který donutí ČSSD, aby ustoupila ve jménu záchrany státu. Anebo může jít o snahu dostat socialisty z vlády (a to by byl velký obrat v premiérově postoji k ČSSD), aby pak byla vytvořena „rekonstruovaná“ vláda, držená u moci komunisty, SPD, Klausem ml., Foldynou a dalšími.

Pokud ČSSD snese takové ponížení a vyjde prezidentovi vstříc, měla by také spolknout další Babišovy problémy, třeba případný soudní proces v kauze Čapí hnízdo. Naopak vznikne-li „rekonstruovaná vláda“, může se Babiš opět na tuto většinu spolehnout, ať se děje cokoli. Horší to bude mít v takovém případě ovšem při tvoření rozpočtu a reálném vládnutím. V tom se ale bude moci spolehnout na prezidenta Zemana, který bude komunisty, SPD i Klause ml. s Foldynou jistě dovedně kočírovat. Faktickým premiérem se pak stane prezident.

Nechci se zatím zabývat otázkou, co by se mělo dělat, pokud vznikne „rekonstruovaná vláda“, jak tato vláda bude nebezpečná atd. K tomu bude mnoho příležitostí, pokud se opravdu celá situace vyvine tímto směrem. Stále se mi zdá totiž docela pravděpodobné, že ČSSD ustoupí. Jestli ji i tak budou chtít premiér s prezidentem z té vlády dostat, nakonec se jim to jistě podaří, ale to už by bylo aspoň nepochybné, co oba vlastně chtějí, totiž rekonstrukci vlády.