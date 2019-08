Trumpova "mírová dohoda" je zradou Afghánistánu i jeho obyvatel

20. 8. 2019





Po dlouhých měsících rozhovorů mezi USA a Talibanem chystá Amerika nikoliv mírovou dohodu, ale stažení vojsk. Dojde k tomu, co prezidentský kandidát Trump chce nejvíce - návrat 14 000 amerických vojáků před příštími americkými prezidentskými volbami. Neposlouží to zájmu afghánského lidu. Naopak je toto špinavé spiknutí ponechá na pospas krutému konfliktu, který si od roku 2001 vyžádal desetitisíce civilních životů, píše Simon Tisdall.

Právě v této chvíli je to stejně špatné jako vždycky. Červenec byl v poslední době nejvražednějším měsícem. Asi 1500 lidí bylo usmrceno nebo zraněno. A děsivé vyhlídky na to, co nastane, přinesl víkend, kdy sebevražedný atentátník usmrtil v Kábulu více než šedesát svatebních hostů. V pondělí následovala série útoků v Jalalabádu.Trump vždycky kritizoval americkou účast ve válce v Afghánistánu, vadilo mu, co to stojí (nevadila mu ztráta lidských životů) a neférově ji charakterizoval jako další Obamovu chybu. Pro Trumpa je snaha vytvořit slušnou demokracii, stejně jako altruismus, něco naprosto nepochopitelného. Trumpovo neodpovědné rozhodnutí stáhnout americká vojska bez adekvátních bezpečnostních záruk a uvěřitelného plánu je zradou na mnoha frontách.Zaprvé to zrazuje bolestné, trpělivé úsilí obyčejných Afghánců vybudovat inkluzivnější, tolerantnější společnost po mnoha desetiletích občanské války a vnějších intervencí. Zrazuje to křehký demokratický proces, jehož příští etapa - prezidentské volby příští měsíc - je nejistotou ohledně amerických úmyslů ohrožena. A Trumpův útěk z Afghánistánu zrazuje afghánské ženské organizace a aktivisty občanských skupin, jejichž cenné úspěchy, osobní svoboda, vzdělání, zdravotnictví a cestování, může Amerika svým úprkem ze země zničit. Pokud získá absolutní moc Taliban, náboženské a etnické menšiny v Afghánistánu dopadnou velmi špatně.Trumpova zrada Afghánistánu je také obrovským pošlapáním obětí, které učinil personál americké armády a NATO, jimž se tvrdilo, že bojují ve spravedlivé a důležité válce. Více než 2300 amerických vojáků zemřelo v Afghánistánu. Více než 20 000 amerických vojáků tam bylo zraněno.A co strašlivá cena, kterou zaplatili britští vojáci? Nejméně 450 jich tam zemřelo. Mnoho dalších bylo zmrzačeno na celý život. Taliban nyní ovládá více území než kdykoliv od roku 2001, kdy George Bush a Tony Blair zaútočili po útocích z 11. září na Usámu bin Ladina a na al Kajdu. A přesto Trump, který se vyhnul válce ve Vietnamu, nezraněný, z toho všeho vytlouká svůj volební kapitál.Pokud by měl vůbec začít nějaký proces smíření, muselo by dojít k celostátnímu příměří mezi afghánskou armádou a povstalci. Avšak Taliban odmítá jakékoliv příměří, dokud neodejdou americká vojska. Mezitím al Kajda a Islámský stát udělají brutálně to nejhorší, aby jakýkoliv pokrok znemožnily.Trump musí pochopit, že jakékoliv stahování amerických vojsk z Afghánistánu musí být postupné, jen po etapách, a musí být prováděno takovým způsobem, aby se nepromarnily těžce vydobyté politické a sociální zisky posledních let. Gradualistický přístup také omezí riziko, že Írán, Rusko, Pákistán a Indie vzniklého vakua zneužijí a znovu promění Afghánistán v bojiště a promění historickou porážku Západu v pokračující strategickou katastrofu.Podrobnosti v angličtině ZDE