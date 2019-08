Co očekávat od italských jednání o nové vládní koalici?

22. 8. 2019

V Itálii ve středu začala jednání o vytvoření nové vládní koalice po rezignaci premiéra Giuseppa Conta, který řídil vládu v napjatých vztazích s ultrapravicovou Ligou.

Zatímco premiér končí, otázkou zůstává, zda si protiimigrantský ministr vnitra Matteo Salvini z Ligy vynutí nové volby v naději, že se stane premiérem.

Conte v rezignačním projevu obvinil Salviniho, že zavrhl pouze 14 měsíců starou spolupráci obou subjektů.

Conte, který jednal hlavně jako mediátor mezi oběma koaličními partnery, Hnutím pěti hvězd a Ligou, obvinil Salviniho z neodpovědnosti a sledování osobního prospěchu na úkor národního zájmu. Úsilí o vyvolání předčasných voleb označil za hazardní krok, který může Itálii uvrhnout do politické nestability, která odradí mezinárodní investory a evropské partnery.

Salvini odpověděl, že se neobává o "úsudek Italů" a prohlásil, že by vše udělal znova. Avšak jeho politická sázka se může nevyplatit.

Existuje několik scénářů, v nichž by dosavadní koalice nepřežila, ale Italové by přesto nešli k volbám.

Prezident Sergio Mattarella se po rezignaci Conteho sejde s lídry stran, aby zvážil alternativní koalice.

Dochází k tomu před jednáními o rozpočtu, který může spustit nové kolo sporů mezi EU a Římem kvůli deficitu.

Rozpočet na rok 2020 musí najít 23 miliard eur, aby se vyhnul masivní zvýšení daně z přidané hodnoty, které by mohlo uvrhnout Itálii do nové recese. Do poloviny října je třeba návrh předložit Evropské komisi a parlament musí návrh schválit do konce roku.

Protože prezidentovou prioritou jsou veřejné finance, sotva dá zelenou vládě, která by nebyla postavena na solidní politické alianci. A má určité možnosti.

Počátkem srpna Liga nedokázala získat podporu v Senátu pro hlasování o důvěře Contemu, když se Hnutí pěti hvězd spojilo s opoziční Demokratickou stranou a menšími levicovými skupinami. Zdá se, že to Salviniho vyvedlo z míry a ukázalo to na možnost aliance mezi Hnutím pěti hvězd a Demokratickou stranou, tradičními zatvrzelými rivaly.

Teoreticky by obě strany s podporou menších subjektů, které jim pomohly zablokovat hlasování o nedůvěře, mohly vytvořit novou vládu. Nicméně v obou by to vyvolalo značný odpor.

Někteří přední demokraté včetně expremiéra Mattea Renziho tvrdí, že partnerství s Hnutím pěti hvězd je jediný způsob, jak zachránit Itálii před Salviniho vládou. Další včetně lídra Nicoly Zingarettiho se obávají, že by to stranu vážně poškodilo v příštích parlamentních volbách. Kritici se také obávají, že Renziho návrh v sobě skrývá plán návratu k moci, po němž by si politik založil vlastní politický projekt.

Někteří analytici navrhují, že silnější koalici by mohly vytvořit obě strany ve spojení se středopravicovou stranou Forza Italia Silvia Berlusconiho.

Tomuto scénáři se v Itálii říká "Ursula" protože by vedlo ke spojení stran, jež podpořily kandidaturu Ursuly von der Leyenové na předsedkyni Evropské komise. Salviniho strana hlasovala proti.

K příznivcům tohoto scénáře patří bývalý předseda komise Romano Prodi, podle nějž by takové spojení mělo lepší dlouhodobý potenciál než dvojčlenná koalice Hnutí pěti hvězd a Demokratické strany.

Pokud by koaliční jednání selhala, Mattarella může stále požádat hlavní strany o vytvoření úřednické vlády. Takový plán by zřejmě zahrnoval stejné síly jako velká koalice, ale byl by krátkodobější.

Taková vláda patrně řízená politicky neutrální figurou nebo Contem by měla za úkol nový rozpočet. To je náročné a schválení bolestivých úsporných opatření by zvýšilo volební šance Ligy.

Analytici jsou přesvědčeni, že úřednická vláda nebo velká koalice by reprezentovaly "protržní" scénáře, protože by omezily obavy investorů z rozpočtu připraveného Ligou, který by zřejmě odstartoval nové kolo sporů s Bruselem.

Pokud se nepodaří najít proveditelnou alternativu k nynější vládě, prezident nebude mít jinou možnost než vyvolat nové volby, možná již v říjnu.

Salvini si přeje právě tohle, protože to by z něj udělalo premiéra. Podle nedávných průzkumů by Liga získala přes 50 % hlasů v alianci se stranou Forza Italia nebo ultrapravicovými Bratry Itálie.

Salvini opakovaně obviňuje oponenty, že dělají vše, aby se vyhnuli novým volbám v "zoufalé" snaze udržet si parlamentní křesla.

Podrobnosti v angličtině: ZDE