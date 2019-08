Můžete být "udavač" v demokracii?

24. 8. 2019 / Boris Cvek

Již téměř plných deset let bojuji s motorkáři v našem lese... nejlepší metoda, která se mi velmi osvědčila, je vyfotit ty lidi zezadu, kde mají na motorce SPZ. Jakmile máte fotku s SPZ a je identifikovatelné z té fotky, kde se to v lese stalo, tak policie si majitele té motorky (u auta je to ještě snadnější) povolá a řeší to, formou přestupkových řízení a pokut.







Po několika letech takové aktivity jsem náš les téměř vymýtil od motorových vozidel, která v něm nemají co dělat (něco jiného jsou ti, kdo mají oficiální povolení). Je to mnoho příběhů... zažil jsem různé reakce motoristů, od ponížených přes naštvanost.







Ale převažoval na jejich straně strach.







Před rokem či dvěma jsem hned pod námi v lese měl hovor s člověkem, který jel na motorce a vedle něho běžel pes.







Je to místní člověk, jsem si téměř jistý, že vím, o koho jde.







Argumentoval mi, že jsem bonzák, že to není demokracie, že jel na motorce potichu atd. Stále jsem mu tvrdil, že to je prostě nezákonné a že spolupracovat s policií je v demokratickém státě normální.







Zmlkl až na můj argument, že ve Švýcarsku by ho udali policii okamžitě, protože tak tam fungují občané v demokracii. A švýcarská policie by s ním zatočila.