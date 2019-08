Už Donald Trump zešílel?

25. 8. 2019



Tento týden americký prezident blábolil o tom, že chce koupit Grónsko, a pokusil se šílenými výroky na Twitteru "zakázat" americkým firmám obchodovat s Čínou. Vede to v USA k vážnému uvažování, zda už úplně zešílel



Donald Trump se tento týden urazil, když dánská vláda odmítla jeho návrh, že si koupí Grónsko, jako "absurdní". Reagoval, že odpověď dánské premiérky byla "zlovolná". Byla to velmi podivná reakce, ale jen jedna z mnohých v sérii Trumpových šílených výroků z posledních dní, které vedou americké komentátory k tomu, že vyjadřují skutečné znepokojení, že se ten člověk už zbláznil.

Mnozí poukazují na to, že se Trump zřejmě chová jako šílenec především proto, že ho znervózňuje propad americké ekonomiky, který způsobil svými obchodními válkami. Pokud v USA vznikne hospodářská recese, Trump v listopadu 2020 ve volbách nevyhraje. Byl donucen pohlédnout tváří v tvář skutečnosti, že jeho obsesivní válka s Čínou může způsobit jeho vlastní pád.Taková byla v pátek atmosféra zoufalství v Bílém domě, že Trump začal na Twitteru blábolit prot Číně a vydal příkaz sovětského stylu, aniž by k tomu měl jakékoliv pravomoci, a způsobil tak pád amerických trhů: "Nařizuji tímto našim vynikajícím americkým firmám, aby okamžitě začaly hledat alternativu vůči Číně. Musíte své firmy vrátit DOMŮ a vyrábět své výrobky tady v USA."Trup také šíleně zaútočil na Jeromeho Powella, předsedu Federální rezervní banky: "Mou jedinou otázkou je: Kdo je náš větší nepřítel, Jay Powell nebo předseda Xi?" A Trump oznámil zavedení dalších odvetných cel.Celý týden pak také Trump blábolil o tom, jak "strašně dobře" si americká ekonomika vede. Opakoval bláboly prosazovatelů střelných zbraní v USA, zrušil svůj příslib snížení daní z příjmu, požadoval, aby bylo Rusko přijato do skupiny G7 (Donald Tusk v Biarritzu poukázal na to, že se to nestane, Rusko bylo vyloučeno ze skupiny G8 po invazi na Ukrajinu a na Krym), vysmíval se Joeovi Bidenovi jako "uspávači Joeovi", obvinil média, že se snaží vyvolat hospodářskou krizi a lživě tvrdil o imigrační politice: "Prezident Obama a ostatní rozdělovali rodiny, já je spojuji."A ještě více. Trump opakoval svůj antisemitský výrok: "Když hlasujete pro Demokraty, jste tím velmi neloajální vůči židovskému národu a velmi neloajální vůči Izraeli." Vyjádřil se, že ho samotnéhok tomu, aby eskaloval obchodní válku s Čínou: "Já jsem Bohem vyvolený." Sice později tvrdil, že to myslel jako vtip, ale také nedávno citoval rozhlasového moderátora, který řekl, že ho Izraelci milují, jako by byl Trump "králem Izraele" a zosobňoval "druhý příchod Boha na svět".Trump také obnovil své útoky na Dánsko, na klíčového spojence v NATO. Zlobně zrušil plánovanou návštěvu Dánska a urazil dánskou premiérku Mette Frederiksen: "Takhle se Spojenými státy nebudete mluvit, určitě ne za mé vlády" - jeho výrok nechal diplomaty na to civět s otevřenými ústy.Bývalí činitelé Trumpovy vlády sdělili listu New York Times, že jsou vážně znepokojeni jeho chováním, zejména proto, že už v Bílém domě nejsou žádní zkušení poradci, kteří by ho byli schopni zvládnout.Rick Wilson, republikánský politický stratég, se vyjádřil: "Myslím, že je zjevné, že se jeho zdravotní stav zhoršuje. Jsou to ty neustále slovní afázie, nesouvislé výroky, trvalá zuřivost, jeho neschopnost přizpůsobit své afekty času a místu kde vystupuje, je to úplně nová etapa jeho chování a dokazuje to, že Donald Trump není zdravý. Velká část Američanů to zprvu považovala za docela zábavné, za jakousi legrační hru, která je součástí jeho superchytrých vyjednávacích schopností, ale nyní si stále více Američanů uvědomuje, že tenhle člověk není normální."Zdrojem Trumpovy zuřivosti je zjevně ekonomický bod obratu. Washington Post píše: "Během tohoto týdne začali být činitelé v Bílém domě vážně znepokojeni, že se mění názor veřejnosti na stav ekonomiky. Trump, říkají jeho poradci, je posedlý tím, co média píší o ekonomice a bojí se, že Američané budou těm záporným zprávám věřit a přestanou nakupovat.Podrobnosti v angličtině ZDE