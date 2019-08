Čtvrtina britských voličů začala shromažďovat železné zásoby kvůli brexitu

25. 8. 2019





25 procent britských voličů si nyní pro případ brexitu vytváří železné zásoby potravin, toaletního zboží a léků, zjistil průzkum veřejného mínění organizace Opinium provedený pro týdeník Observer. Mění také své cestovní plány a odkládají větší nákupy.



Minulý týden byl prozrazen britský vládní dokument tzv. operace Yellowhammer, podle něhož má sama britská vláda obavy, že vznikne ekonomický chaos a nedostatek potravin a léků.



57 procent z těchto lidí si kupuje zásoby potravin v plechovkách, 45 procent zásoby léků, 38 procent zásoby toaletního zboží a 30 procent zásoby záchodpapíru.

Nejméně si připravují železné zásoby stoupenci a voliči Konzervativní strany, kteří nevěří, že by brexit způsobil jakýkoliv chaos.Stoupá pozoruhodně volební podpora Konzervativní strany. Dnes by ji za Borise Johnsona volilo 32 procent voličů, Corbynovy labouristy by volilo 26 procent, Farageovu Brexit Party by volilo 16 procent. Proevropské liberální demokraty by volilo 15 procent, skotské nacionalisty 5 procent (to je ve Skotsku absolutní většina, skotských voličů je v Británii 5 procent!), zelené 4 procenta a velšské nacionalisty Plaid Cymru 1 procento.Britská média šíří ohledně Johnsona v těchto dnech poněkud lživý diskurs. Prezentují ho jako "bojovníka", který "vyhrožuje" Macronovi, Merkelové, Tuskovi i Trumpovi. Týdeník Sunday Times tvrdí, že Johnson nabídl Merkelové řešení otázky severoirské hranice v tom smyslu, že by Británie byla ochotna trvale respektovat hygienické a kvalitativní normy Evropské unie čistě v těch sektorech hospodářství, v nichž dochází k převozu zboží přes severoirskou hranici. Podle britského tisku prý na summitu G7 v Biarritzu Johnson "varoval" Donalda Trumpa, že USA musejí udělat Británii četné obchodní ústupky, má-li vzniknout mimo EU obchodní dohoda USA-Británie. :)40 procent Britů chce setrvat v EU, 39 procent chce odejít, ale zachovat si těsné vazby na EU a 39 procent chce rozvázat veškeré styky s EU.Podrobnosti v angličtině ZDE