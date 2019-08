Jak efektivně jednat proti ruské hrozbě. Je toho ale ČR vůbec schopna?

27. 8. 2019 / Marek Beneš

Tento postup neznamená upadnutí do ruské pasti. Do pasti se můžeme dostat naopak opačným způsovem. Tím, že formálně a rétoricky se budeme proti nim angažovat, ale fakticky nic pro svoji obranu neuděláme, a tím způsobíme , že ruskému tlaku snadněji podlehneme.

S tím popisem Ruska od Vás nemám problém, toto je popsáno přesně. Ano je to revizionistická mocnost a opravdu nejsme pro ně partnery a testují si nás. Potud to sdělujete naprosto přesně.

- rozhodné navýšení obraného rozpočtu, aspoň postupně , o 80-100 mld., a nákup nových zbraní. Chci už vidět kvalitní české dělostřelectvo a tanky atd.

- zvýšení kybernetické bezpečnosti Česka

- mapování a kontrola finančních toků společností protivníka kontrarozvědkou v ČR a jejich narušování.

To je pro mne naprosté minimum potřebné pro obranu Česka přes Ruskem. Zvláště navýšení obranného rozpočtu je lakmusovým papírkem toho, jak kdo to myslí s obranou proti Rusku vážně. Už se mimochodem ukazuje, že to zase nebude moc velké. Proč ti, co jsou nejhlasitější v boji proti Rusku, tak snadno ignorují stav naší obrany a rozpočtu?

Toto je dospělý přístup. Nedospělý přístup je bojovat s Rusy, tím že budeme o nich ostře psát, ničit pomníky, odstraňovat tabulky, neboť tato činnost protivníka nejen že neoslabí, ale ještě oslabuje nás.

Dále: Obrana před Rusy musí ztratit punc kampaňovitosti a velkých gest. Musí ji nahradit systematická a tichá profi práce. Fake news a ruské dezinformace má potírat kontrarozvědka a potichu a ne nadšení amatéři s humbukem.

Hlavní důvod, proč si Rusové dovolují je ten, že u nás v Evropě nevidí determinaci k obraně. Kdybychom pracovali na nových zbraních a měli je, Rusové by se více drželi zpátky. Ale to se prostě nedělá.

Také bude třeba se znovu zamyslet nad tím, jakým způsobem vedeme my naši propagandu a kontrapropagandu. Nezlobte se, v mnoha případech jde u nás o čistou karikaturu, jejímž výsledkem je ne snížení, ale zvýšení počtu obdivovatelů Ruska. Teno vývoj je alarmující a nepochybně souvisí i ze způsobem vedení naší kontrapropagandy, která je v mnoha ohledech neefektivní a neúčinná. Někdy mám pocit že tu kontrapropagandu děláme stejně špatně jako kdysi komunisti. Ti zpracovávali lidi léta tak špatně , až v prvním okamžiku , kdy to šlo, je 85% lidí opustilo. Nezopakujme to.

Každý kdo v článku varuje proti Rusku, si musí položit hlavní otázku: Stoupne nebo klesne po mém článku počet obdivovatelů Ruska?

Dále pokud si definujeme, že Rusko hrozba je, musíme okamžitě zastavit nebo aspoň zmírnit kulturní válku unvitř naši západní společnosti. Už žádné agresivní prohlubováni rozporů mezi metropolí a venkovem, liberály a konzervativci, mladými a starymi, věřicími a nevěřicími, bohatými a chudými atd. Pokud naše společnost upadne do masivní vnitřní války, pak Rusové už nemusí dělat nic Jen si nás posbírají bez boje. Chápete to?

Uvnitři naší společnosti musime najít základní ideologický kompromis akceptovatelný většinou. Jinak se rozpadneme.

Toto je v mé pojetí dospělý přistup.

Váš problém je, že popisujete často události velmi dobře, máte erudici a znalosti, ale nevypadávají z Vás řešení, jste často emotivní a často přispíváte k nárůstu intenzity našeho vnitřního kulturního konfliktu, jehož Rusové rádi využijí.

Takže dospěle, pane Dolejší, znamená jednat chytře. Rozumíte?