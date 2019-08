Středa v podvečer: "Zabraňte tomuto puči!" Velká demonstrace u londýnského parlamentu. Lidé zuří

28. 8. 2019

Incredible scenes tonight as thousands of protestors pour onto the streets in Westminster shouting “STOP THE COUP”. Traffic has been brought to standstill. Huge huge anger. pic.twitter.com/QgwQRACoC0 — Paul Brand (@PaulBrandITV) August 28, 2019

And they’re shouting: hey ho Boris Johnson’s got to go pic.twitter.com/MVN70Xodmy — Nicholas Watt (@nicholaswatt) August 28, 2019

There are now so many people, we're going to Trafalgar square. This is Massive #StopTheCoup pic.twitter.com/gvnZmchhm6 — EU Flag Mafia (@EUflagmafia) August 28, 2019

A skandují: "Hej hou, Boris musí vypadnout!"Britové dělají hluk: Musí to být vážné...