Rozhovor Britských listů 235. Proč ČR nemá školy, které by učily děti rovnou v angličtině?

Srílančanka Alana Kumala provozuje už pětadvacet let v Praze mezinárodní školku Global Concepts , která vyučuje předškolní děti v angličtině. Albín Sybera s ní hovoří v tomto Rozhovoru Britských listů o tom, jak neobyčejně je prospěšné, když jsou děti od útlého věku v dvojjazyčném prostředí a od dvou tří let hovoří i anglicky. Pro ně i pro jejich zemi to přináší obrovský ekonomický a sociální prospěch, velké množství cenných pracovních příležitostí. Právě proto je v současnosti množství Indů a Srílančanů na vysokých místech globálních počítačových gigantů. Je s podivem, že ani třicet let po pádu komunismu se česká vláda a MŠMT nezmohly na to, aby založily v systému českého školství školy vyučující v angličtině. Když to dokáže Srí Lanka, proč ne ČR? Mirek Topolánek svého syna samozřejmě do anglické školy posílal, ostatním mladým Čechům tuto vzdělávací možnost ovšem odepřel. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 30. srpna 2019.