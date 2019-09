NYT: Shakespearovské drama v Británii. Prosadí svou anglický Rasputin Dominic Cummings?

7. 9. 2019

Když se ve čtvrtek Boris Johnson dověděl, že jeho bratr Jo Johnson odchází kvůli němu z politiky, rozplakal se



S Dominicem Cummingsem jsem se poprvé setkala na soukromé recepci před referendem v roce 2016, píše Jenny Russell. Na recepci měli předložit své argumenty stoupenec setrvání v EU a brexitér.



Stoupenec setrvání v EU, mocný, sebevědomý muž s konexemi, hovořil první. Předložil sterilní argument: Británie má kvetoucí a klíčový automobilový průmysl. Brexit ho zlikviduje dovozními cly do EU.



Pak promluvil Cummings, hubená, společensky nesebevědomá postava bez úsměvu. Mluvil důrazně, evokativně. O národní hrdosti, nezávislosti, národovectví, suverenitě, důstojnosti, o právu schvalovat své vlastní zákony a dělat svá vlastní rozhodnutí.

Odešla jsem znepokojena. Budou stoupenci setrvání v EU schopni najít něco efektivního, co by neutralizovalo emoce, které bude vyvolávat Cummingsova kampaň?Nepodařilo se jim to. Cummings převezl britský establishnment tím, že zkombinoval brilantně jednoduché heslo "Převezmeme zpět kontrolu!" s bezostyšnými lžemi o Evropské unii, o státním britském zdravotnictví a o nebezpečí, že do Británie brzo přijdou přes EU miliony Turků. To všechno bylo podpořeno skrytou, obrovskou a detailně na jednotlivé občany osobně zaměřenou kampaní na sociálních sítích. Všechny prvky této kampaně byly vytvořeny tak, aby měly mocný emocionální a instinktivní dopad.Cummings dokázal, že historky a lži, spojené se strategickou chytrostí, tajnůstkářstvím, krutostí a zbouráním veškerých konvencí, dokáží být daleko atraktivnější než rozum a fakta.Nyní je tento soustředěný revolucionář nejmocnější osobu v britské vládě, je hlavním strategickým poradcem Borise Johnsona. Jeho úkolem je realizovat brexit a zajistit Johnsonovi pět let v úřadě premiéra, kompenzovat Johnsonovy nedostatky - Johnson je líný chaotik, který se nedokáže soustředit na žádné podrobnosti.Cummings využívá všech technik, které mu fungovaly dříve: destabilizace, podvádění, zastrašování a neúprosné rozhodnosti dělat si z lidí nepřátele na život a na smrt.Tato taktika vybuchla tento týden v britské politice jako série granátů. Žádný premiér neměl katastrofálnější začátek. Byly to úvodní bitvy obrovské politické války. Během pěti dnů přišel Johnson o kontrolu nad parlamentem, přišel o většinu své strany, přišel o schopnost odejít z EU na konci října bez dohody, jak přislíbil, a přišel o loajalitu mnoha umírněných členů a poslanců své Konzervativní strany tím, že brutálně z ní vyloučil 21 zásadových, rozmyslných, zkušených a respektovaných poslanců, kteří se postavili proti jeho plánu katapultovat Británii z Evropy bez dohody.Cummingsova rozhodnutí způsobila, že Johnson je nyní naprosto na pospas opozičních stran. Nemůže schvalovat žádné zákony a opozice má nyní pravomoc učinit klíčové politické rozhodnutí: určit datum příštích voleb.Tato kataklysmata vyvolala zuřivost v řadách Konzervativní strany. Bývalý premiér John Major požaduje, aby byl Cummings vyhozen: je to "politický anarchista", kterého je nutno se zbavit, než otráví vládu natolik, že to "už nepůjde napravit".Rozčílení a zděšení poslanci sledují, jak se jejich strana před jejich očima proměňuje ve fundamentalistický nástroj těch nejnesmiřitelnějších, pravicových brexitérů, v níž mohou centristi a stoupenci setrvání v EU zůstat, pokud drží hubu a poslouchají rozkazy. "Je to opravdu děsivá spoušť," řekl jeden vysoce postavený konzervativec. "Nejsem si jist, zda si Boris přečetl dodatky Cummingsova plánu tištěné malým písmem - tohle je konečný důkaz, že jeden z nich je šarlatán a druhý je psychopat."Vypadá to pro Johnsona jako katastrofa. Avšak možná to není tak jednoduché. Cummings záměrně připravil a realizoval konflikt s parlamentem, měl v úmyslu, že Johnson prohraje parlamentní hlasování, aby Johnson mohl okamžitě uspořádat volby jako "lidový vůdce", realizátor brexitu, stoupenec vypadnutí z EU bez dohody. Neočekával, že tolik konzervativních poslanců se vzbouří, ani že opozice ochromí jeho plán na předčasné volby, avšak pro Cummingse, který se považuje za mistrovského stratéga, jsou to prý jen první přestřelky před skutečnou válkou.Na Cummingse nedělá dojem zuřivost poslanců v Konzervativní straně ani množství nepřátel, které si udělal svým pohrdavým, násilnickým chováním. Je přesvědčen, že jeho strategie, že vyhraje volby letos na podzim prostřednictvím otevřeně populistických příslibů a převzetím volebních hlasů od radikální Brexit Party, bude nakonec fungovat.Avšak nejslabším článkem tohoto plánu je charakter politického předáka, jehož Cummings používá jako nástroje pro svou destruktivní strategii. Jestliže je Cummingsův plán rozdělit a roztrhat Konzervativní stranu, Boris Johnson je jeho spoluspiklenec - je to jeho lehkomyslný, nedbalý a líný ochránce. Jenže osobou, která je nyní hluboce šokována průběhem událostí, je právě Boris Johnson sám.Zatímco je Cummings ocelový ideolog, Johnson nemá rád konflikty: touží po moci, doprovázené nekonečným potleskem. Neočekával, že bude muset vyloučit vážené členy své politické strany. Ponížilo ho pohrdání, jehož se mu dostalo v úterý v parlamentě, kde byl nervózní a zmatený. A ve čtvrtek došlo k největší porážce: Jeho bratr Jo Johnson, umírněný politik, odešel z vlády a obvinil Borise, že poškozuje národní zájem.To byla taková rána, že zdroje blízké premiérovi sdělují, že Boris Johnson se rozplakal, když se dověděl, že jeho bratr odchází z politiky. Projev, který pronesl o dvě hodiny později, s hodinovým zpožděním, byl zmatený a chaotický. Vlastnosti, v které členové Konzervativní strany doufali, když ho zvolili - charisma, sebevědomí, vtip a slunečný optimismus - nebezpečným způsobem zmizely.Cummings nyní čelí nutnosti udržet Johnsona ve formě a přimět ho, aby dál dodržovat Cummingsovu strategii, tváří v tvář obrovsky záporné reakci od rozzuřené strany. Avšak Cummings je stále ještě v sedle: počítá, že si Johnson nyní nemůže dovolit o něj přijít, když se zbavil tolika svých bývalých spojenců. Ať směřuje Johnson k triumfu nebo ke katastrofě, není to na Johnsonovi. Vede ho Dominic Cummings.Kompletní článek v angličtině ZDE