Bolsonaro amazonský prales zničí lehce

7. 9. 2019 / Fabiano Golgo

Foto: Guedes a Bolsonaro



Brazilský prezident jmenoval generálního prokurátora, který přislíbil, že nebude stíhat ekologické trestné činy



Dalším strategickým krokem směrem k bezostyšnému zničení amazonského pralesa vyvolal populistický ultrapravicový brazilský prezident Jair Bolsonaro pozdvižení mezi federálními prokurátory a všemi pracovníky soudnictví, když se rozhodl porušit dlouhá desetiletí tradice a namísto toho, aby do funkce generálního prokurátora jmenoval jednoho ze tří prokurátorů vybraných brazilskými prokurátory, tento "caudillo" se rozhodl jmenovat outsidera, který přislíbil, že zastaví veškeré stíhání osob, které porušily ekologické zákony. Tím Bolsonaro znovu signalizuje, že zničení deštného pralesa za účelem zemědělské a hornické exploatace Amazonie už není trestným činem, který by prokuratura v Brazílii trestala.





Vyšly najevo různé starší nahrávky, v nichž Bolsonaro jasně deklaruje, že domorodí indiáni by neměli existovat. Říká, že Američané udělali jen jednu chybu, že všechny indiány úplně nevyhladili. Během brazilské vojenské diktatury (1965-1985) byl Bolsonaro součástí jednotky, která vyháněla indiánské kmeny z jejich území a posílala indiány, kteří odmítali pracovat, do vězení.



Pokud mezinárodní mocnosti nebudou jednat rychle, dosud v Brazílii existujících 900 000 domorodých indiánů v nadcházejících čtyřech letech bude buď vyhlazeno, anebo budou donuceni stát ze součástí městské společnosti. Před několika týdny byl brutálně zavražděn zlatokopy jeden domorodý indiánský náčelník. Vyřízli mu zaživa oči, uřízli mu genitálie a nacpali mu je do úst a pak ho utopili. Bolsonaro ale vyhlásil, že tohoto indiánského náčelníka usmrtili sami indiáni, aby vyvolali pozdvižení v médiích. Policisté, které vláda vyslala, aby případ vyšetřovali, usoudili, že neexistují důkazy vraždy a že to vlastně mohla být i sebevražda! Stovky indiánů jsou nyní obětí neustálé invaze do jejich území a spolupráce policie s kriminálními živly. Když spálili zlatokopové vozidla a ústředí instituce, která se stará o indiány, vláda a policie žháře oslavovaly jako hrdiny!



Bude příliš pozdě čekat na změnu politického kurzu v Brazílii, protože bez ohledu na to, kolik absurdit Bolsonaro provádí, má stále ještě širokou podporu obyvatelstva.



Podobně, jako je tomu v případě Donalda Trumpa a dalších populistů po celém světě, zdá se, že velká část voličů si přeje, aby jejich vedoucí politikové jednali bez slitování a krutě a aby ignorovali dosud posvátné zásady. Je to svého druhu trest za všechny předchozí politické představitele a demagogy, jejichž sliby nebyly nikdy realizovány a kteří často skončili tím, že dělali přesný opak toho, co přislíbili. Výstřelky politické korektnosti a selhání tradiční politiky podpořily tuto deziluzi, která nyní přivedla tyto falešné proroky k moci.



V tomto kontextu, i když mnozí Brazilci nesouhlasí s konkrétními Bolsonarovými rozhodnutími či výroky, Bolsonaro má stále podstatnou voličskou podporu. Vyhlásil, že bude v roce 2022 znovu kandidovat a jeho syn Eduardo chce kandidovat v roce 2026. Minulý týden Eduardo, jehož jeho otec jmenoval velvyslancem Brazílie v USA (čeká se na schválení tohoto jmenování Senátem), krátce navštívil Donalda Trumpa v Oválné pracovně a měl při tom na hlavě baseballovou čepici s nápisem "Trump 2020". Po setkání s Trumpem oznámil, že Spojené státy budou při exploataci Amazonie pro komerční účely pro Brazílii obchodním partnerem. Brazílie otevírá deštný prales v Amazonii exploataci amerických firem a část svého nejsevernějšího území poskytne programu vojenského a vesmírného výzkumu (bude to v Alcântaře, odkud se nejvýhodněji vysílají na oběžnou dráhu satelity).



Poté co Bolsonaro projevil svůj mužský šovinismus tím, že zesměšnil, jak vypadá manželka francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, brazilský ministr hospodářství Paulo Guedes se tento týden vyjádřil, že na Bolsonarových výrocích opravdu není nic špatného, protože, podle něho (Guedes je mimochodem podle všech estetických měřítek nesmírně ošklivý, viz fotografie v záhlaví tohoto článku) je "Macronova manželka opravdu ošklivá". Takto neslušně a nezdvořile se chová většina členů Bolsonarova týmu. Bolsonaro sám řekl v parlamentě do mikrofonu, že jedna jeho kolegyně je tak ošklivá, že by ji ani sexuální násilník nechtěl znásilnit. Bolsonaro často uráží reportérky sexistickými útoky ohledně toho, jak vypadají, nebo jak jsou staré.



Proměna Brazílie v autoritářský režim probíhá naplno. Bolsonaro chce proměnit Brazílii v militaristickou nacionalistickou zemi a nařídil, aby se stovky škol proměnily ve vojenské školy. To znamená, že studenti budou muset nosit vojenské uniformy, účastnit se armádních cvičení, hrát si se zbraněmi a absolvují samozřejmě jako členové armády. Takto změněno bylo už 216 škol. Namísto učitelů bude tyto školy řídit armádní personál.



Přesně jak to doporučují příručky pro jakýkoliv autoritářský režim, všechny granty pro vědecká a kulturní studia byly zrušeny. Brazilští výzkumníci po celém světě přišli o své financování. Filozofické fakulty, obory sociologie, antropologie a historie mají být zlikvidovány a jejich financování minimalizováno. Vládní institut na podporu kinematografie dostal nařízení, že financování všech filmů týkající se témat LGBT či rasových či genderových témat musí být zrušeno. Ředitel této instituce odstoupil poté, co Bolsonaro sám rozhodl, že bude určovat, jaké filmy se budou financovat. Nový šéf tohoto institutu Ancine je ekonom, který zdůraznil, že od nynějška bude vláda financovat jen filmy s křesťanskými tématy a s tématy podporujícími rodinu.



K dokončení proměny Brazílie v zastřenou diktaturu ve stylu Venezuely (kde byla zlikvidována nezávislá média, kde jsou opoziční předáci buď ve vězení, nebo byli zavražděni, kde je soudnictví přeplněno kolaboranty a policie a ozbrojené jednotky podporují vládu) bylo na nátlak od Bolsonara vyhozeno ze zaměstnání množství důležitých novinářů, kteří byli vůči Bolsonarovi otevřeně kritičtí. Bolsonaro vydírá média tím, že omezuje podstatnou měrou vládní reklamu, která často činí až polovinu celkových příjmů televizních a rozhlasových stanic.



Běžně dochází k incidentům, kdy policie brutálně bije lidi, kteří se odváží veřejně proti Bolsonarovi protestovat. K ubíjení transsexuálů a homosexuálů dochází nyní denně a policie nezasahuje proti násilí páchanému proti menšinám. Po dvou desetiletích, kdy fungovaly přísné zákony proti diskriminaci menšin, mají nyní ti, kteří menšiny nenávidí, zcela volnou ruku na ně útočit.



Učitelé a profesoři jsou vyhazováni ze zaměstnání poté, co studenti nahrají na své mobilní telefony, že řekli něco, co lze interpretovat levicově anebo jako obranu genderové diverzity. Guvernér São Paulo, nejbohatšího a nejdůležitějšího státu v Brazílii, nařídil stažení 3 milionů učebnic, protože v kapitole o biologii se v nich praví, že se lidé rodí s mužskými či ženskými pohlavními orgány (i když, přesněji řečeno, někteří lidé mají obojí, jako například hermafrodité, a někteří lidé se rodí úplně bez sexuálních orgánů), avšak že to, zda je člověk mužem či ženou, závisí na tom, čím se on sám cítí. Nic jiného není v těchto učebnicích než informace studentů osmé třídy o skutečnosti. Předstírat, že neexistují transsexuálové, homosexuálové, či variace sexuality, znamená adolescentům lhát a dovolit jim, aby vyrostli bez informací o skutečnosti, což potenciálně povede k diskriminaci a k rozšíření předsudků.



Bohužel, mnoho takzvaných "konzervativců" se naivně a chybně domnívá, že děti budou "ovlivněny" těmito znalostmi a mohou se "rozhodnout" stát se homosexuály či změnit své pohlaví. To se prostě neděje. Ve všech těch kulturách, kde tato debata dávno skončila, jako ve skandinávských zemích či v Kanadě, nedošlo k nárůstu počtu gayů, lesbiček či transsexuálů v důsledku toho, že se o genderových odlišnostech učí v tamějších školách. Nikoho nikdy zvnějšku informace neovlivňují ohledně jeho sexuální totožnosti. To, co vyučování o genderu umožňuje, je, že dovoluje těm, kdo se narodili odlišní, netrpět diskriminací.



Avšak tento strach byl hlavním motivem Bolsonarova zvolení, protože hlavním tématem jeho volební kampaně bylo, že zlikviduje genderismus ze škol a z vlády. Bolsonaro v tom napodobuje Bílý dům, a tak nařídil likvidaci všech zmínek o genderu ze všech vládních materiálů či programů. Bolsonaro také vzkázal homosexuálním cizincům, aby do Brazílie nejezdili na dovolenou, a zdůraznil, že naopak jsou v Brazílii vítáni všichni muži, kteří chtějí mít sex s krásnými Brazilkami.



Množství každodenních absurdit, které činí a říká Bolsonaro a jeho tým, je obrovský. Bolsonaro tím napodobuje svůj idol, Donalda Trumpa. Není to náhodné, protože Steve Bannon, jeden z mediálních manipulátorů, kteří pomohli, často prostřednictvím fake news, zvolit Trumpa, oficiálně pracuje pro brazilskou vládu. Bannon radí Bolsonarovi a jeho synům ohledně politických strategií, jak šířit fake news a jak nikdy nepřiznat, že řekli nějakou nepravdu, jak urážet sdělovací prostředky, jak tvrdit extremistické nesmysly, jak urážet zahraniční vlády a démonizovat všechno, co má nějakou souvislost s levicí, se speciálním zaměřením na komunitu LGBT.



Všechno tohle pochází od Trumpa. Bolsonarovi se zcela jistě rychle podaří dosáhnout naprosto katastrofálního zničení nejen amazonského deštného pralesa, jeho domorodého indiánského obyvatelstva a všech těch jedinečných druhů zvířat, které tam žijí, ale zlikviduje také svobodu tisku a respekt pro lidskou rozrůzněnost. Vzhledem k tomu, jaká je dnes globální rovnováha moci, kdy v nejvlivnějších zemích světa vládnou šílenci, existuje velmi málo naděje, že Bolsonarovi bude zabráněno v realizaci jeho destruktivních a primitivních cílů.

