Ian Blackford, SNP: Parlament zabránil divokému brexitu

6. 9. 2019

"This isn't the people against parliament, it's parliament against Boris Johnson."



The SNP's Ian Blackford says the opposition parties have united to stop Boris Johnson from pursuing a no-deal Brexit at the end of October. pic.twitter.com/4p6B6uTZY7 — Channel 4 News (@Channel4News) September 6, 2019

Tohle není vzpoura občanů proti parlamentu, je to parlament proti Borisu Johnsonovi, který se chová jako diktátor. My jsme proti němu povstali, protože je to v nejlepším zájmu našich voličů. Aby nedošlo ke katastrofě divokého brexitu. Že nedojde k ohrožení pracovních příležitosti, dodávky potravin, léků, a tak dále. On nyní musí přijmout ten mandát. Pokud není ochoten to udělat, musí odstoupit. Avšak, Borisi Johnsone, zpráva pro vás z parlamentu zní: My neodcházíme koncem října z Evropské unie.Nesmírně důležité je, že jsme tento týden zažili vynikající týden. Existuje návrh zákona který bude schválen a uveden v platnost a ten nutí premiéra, aby nás udržel v Evropské unii až za říjnovou lhůtu. To je vynikající zpráva. Musíme dál vyvíjet nátlak. Johnson je premiér bez mandátu. Přišel o svou parlamentní většinu. Musí nyní přijmout vůli parlamentu. Dostal k tomu mandát. Musí prodloužit lhůtu pro brexit, zachovat naše členství v Evropě, musíme o tom hlasovat v pondělí, abychom na Borise Johnsona udrželi tlak. Ano, chceme volby, ale neuděláme to tak, jak on chce. Budeme mít volby, až bude bezpečně zajištěno, že zůstáváme v Evropské unii, alespoň v krátkodobé perspektivě.Takže pan premiér je teď v podstatě vaším vězněm?Ano, to je. No, učinil několik upřímně řečeno naprosto absurdních výroků. O tom, že to "buď provede, nebo zemře". No, nese odpovědnost za to, co řekl. Faktem ale je, že poslanci udělali svou práci. Ti jsou posíláni do parlamentu proto, aby zastávali zájmy svých voličů.