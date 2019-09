Pilulka proti zdravotním problémům stáří má být k dispozici do 5 až 12 let

3. 9. 2019

Foto: Dvě přestárlé myši. Té napravo byly odstraněny senescentní (přestárlé) buňky a vypadá daleko mladší než ta nalevo



V poslední době se rychle rozvíjí tzv. senolytika - oblast lékařství zabývající se opatřeními proti stárnutí. Čelní světoví gerontologové už prozkoušeli možnosti této vědy u zvířat a nyní zahajují testy na lidech - se slibnými výsledky. Pokud bude tento vědecký pokrok skutečně úspěšný, dnešní lidé středního věku se zřejmě stanou první generací lidstva, která bude žít mladistvěji déle.



Většina vědců studujících dlouhověkost se nesnaží o prodloužení jen života jako takového, ale o prodloužení zdravého života. Přineslo by to prospěch nejen starším lidem, ale i ekonomice.

"Zdravé stárnutí je obrovský projekt - může přinést obrovský prospěch, jak vládám, tak samotným starším lidem," konstatuje Ming Xu, ze Střediska pro stárnutí na University of Connecticut.Senolytika je odvětví lékařství, které se zaměřuje na tzv. senescentní, zestárlé buňky: různé poškozené buňky, které byly identifikovány jako příčina naší konečné smrti. Tyto buňky přežívají a množí se, jak stárneme, a vypouštějí látky, které způsobují záněty a zestárnutí dalších buněk, což nakonec poškozuje tkáně po celém těle.Vědci použili už v roce 2011 genetického triku, jímž se zbavili těchto senescentních buněk u myší. V roce 2016 vydali fotografii dvou zestárlých myší, u jedné z nichž, tak napravo na fotografii, byly odstraněny senescentní buňky, a tak vypadala daleko mladší než druhá stará myš. Ta fotografie přinesla vědcům miliony dolarů investic.Senolytické testy se v první etapě zaměřují na konkrétní nemoci, jako jsou oční nebo plicní choroby. Většina těchto testů je teprve na samotném začátku, i když letos v únoru byla provedena určitá zkouška u pacientů trpící osteoartritidou: do kolen jim byla injekční stříkačkou včleněn senolytický lék. Jejich schopnost chůze se zlepšila a bolest ustoupila, avšak při druhé zkoušce, s použitím maximální dávky tohoto léku, se úspěch nedostavil. Vládne naděje, že nakonec vznikne celá řada senolytických léků pro různé typy senescentních buněk.Vědci zjistili, že obezita způsobuje, že senescentní buňky vznikají předčasně. Bylo také zjištěno, že odstranění senescentních buněk zvyšuje citlivost vůči inzulínu. Takže senolytické léky nefungují jen proti stárnutí, ale i proti obezitě. Senescentní buňky hrají velkou roli po léčbě rakoviny. Pokud by dokázala senolytika odstranit poškozené buňky dříve, než se v těle rozšíří, odstranilo by to záporné dopady léčby rakoviny.Očekává se, že vědci vypracují krevní zkoušky nebo testy moči, které ukáží, jakou má pacient koncentraci senescentních buněk v těle.Než dojde k pokroku lékařství, co může člověk dělat? Přerušované hladovění má senescentní dopady. Omezení spotřeby kalorií vede k zdravému stárnutí a k dlouhověkosti. Testy na myších ukázaly, že myši žijí o 30 až 50 procent déle než zvířata, která mohou konzumovat tolik potravy, kolik chtějí.Risk stárnutí se zvyšuje sedavým způsobem života, alkoholismem a špatnou stravou. Stárnutí zpomaluje, když se vyhnete konzumaci zvířecích bílkovin. Můžete jíst maso, ale ideálně jen maximálně jednou týdně. Bílkoviny by měly pocházet ze zeleniny a ne z masa. Souvislost mezi dlouhověkostí a nízkou konzumací masa je u lidí prokázána.Senolytické pilulky budou prý k dispozici tak do pěti až dvanácti let.Podrobnosti v angličtině ZDE