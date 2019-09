BBC: "Johnson prohrál. Volby budou až v listopadu"

6. 9. 2019

“… this impasse really does mean you’re not going to get an election until at least the end of November…”



Political editor, @nicholaswatt, on the likely date of a General Election#newsnight | @KirstyWark pic.twitter.com/MCdR2LxDW7 — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) September 5, 2019

Nicholas Watt, politický editor, BBC: Důvodem, proč se (labouristé) zdržují hlasování, je to, že nedošlo k dohodě mezi Jeremym Corbynem a Borisem Johnsonem ohledně toho, kdy se mají konat volby. Boris Johnson tvrdí, že volby musejí být 15. října, aby bylo možno říct britským voličům, kdo pojede na zasedání Rady Evropy 17. října. Bude to Boris Johnson, který chce bezpodmínečně odejít do 31. října, anebo to bude Jeremy Corbyn s odložením brexitu? Jeremy Corbyn poukazuje na to, že volby se nemohou konat dřív než 19. října, což je datum, kdy teprve začne platit tento zákon nyní schválený Dolní sněmovnou, který blokuje divoký brexit. Takže tyto dvě strany se neshodly kvůli čtyřem dnům rozdílu ohledně toho, kdy by se volby měly konat. Avšak tato nedohoda ve skutečnosti znamená, že se volby budou konat nejdříve až koncem listopadu 2019, protože parlament nechal od příštího týdne Boris Johnson suspendovat, takže o tomto problému bude Dolní sněmovna moci jednat až koncem října.





Pozn. JČ: Jestliže se předčasné volby budou konat až v listopadu, znamená to pro Johnsona a konzervativce téměř jistou prohru, protože mu za to, že se mu do 31. října nepodařilo realizovat brexit, jak sliboval, odebere velké množství voličů Farageova Brexit Party a probrexitové hlasy budou beznadějně roztříštěny:





Z průzkumu veřejného mínění, které provedla organizace ICMResearch, vyplývá, že by se v listopadu podpora pro Brexit Party zdvojnásobila z 9 na 18 procent a podpora pro konzervativce by výrazně poklesla, přišli by o říjnový volební náskok nad labouristy a jak konzervativci, tak labouristé by v listopadu měli podporu každá strana jen 28 procent voličů: