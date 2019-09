Americký satirik: Indie by měla kolonizovat Británii

7. 9. 2019

‘Things are so bad in Britain, I just think one of the old countries should colonise them’ pic.twitter.com/A7tM5S8kUt — Andrew Adonis (@Andrew_Adonis) September 7, 2019

Upřímně řečeno, nechápu, proč si někdo stále ještě myslí, že oni dokáží realizovat brexit. Vy si uvědomujete, že už zničil tři premiéry. Zcela jasně, je to prokletí. Jako ten poklad ve filmu Indiana Jones. Každý, kdo se toho dotkne, začne, jako, úplně tát. "Já si zasloužím... Néééé ..." V této chvíli je situace v Británii tak zlá, že si myslím, že jedna z jejich starých zemí by je měla kolonizovat. Ano. Je to tam úplně v prdeli, lidi! Podívejte se na ty divochy, oni vůbec netuší, co dělají. Někdo by tam měl vstoupit a přinést stabilitu. Indie by měla přijít do Anglie a říct"Podívejte se, podívejte, podívejte. My tohle opravdu neradi děláme. Ale když vy lidi si sami sobě neumíte vládnout. Musíme to tady napravit. Musíme to tu celé dát do pořádku."